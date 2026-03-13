Le 28 février, l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien, a été tué dans une frappe américano-israélienne. Son fils Mojtaba, désormais à la tête du pays, déplore aussi la perte de plusieurs proches.

Qui est mort dans la famille Khamenei?

Qui est mort dans la famille Khamenei?

AFP Agence France-Presse

Deux semaines après le début de la guerre, un certain mystère perdure autour du sort des membres de la famille de l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême tué dans les premières frappes américano-israéliennes sur l'Iran le 28 février.

Son fils Mojtaba, le nouveau guide suprême, a déclaré dans un message lu par une présentatrice de la télévision d'Etat jeudi qu'en plus de son père, il avait perdu dans l'attaque sa «chère et fidèle épouse», sa soeur, sa nièce et son beau-frère. Voilà ce que l'on sait sur les principaux membres de la famille Khamenei.

Les morts confirmés

Ali Khamenei

Les responsables iraniens ont d'abord nié le 28 février la mort, à 86 ans, du guide suprême qui dirigeait l'Iran depuis 1989, mais les médias d'Etat ont confirmé le lendemain qu'il avait été tué. Aucune image de son corps n'a été rendue publique en Iran et des funérailles nationales, qui devaient avoir lieu quelques jours après son décès, ont été reportées sine die.

Mojtaba Khamenei a indiqué dans son message qu'il avait vu le corps du défunt ayatollah après son «martyre». Il a décrit son corps comme «une montagne de fermeté», avec le poing de sa seule main fonctionnelle serré en signe de défi - son autre bras étant paralysé à la suite d'un attentat à la bombe dans les années 1980.

Zahra Haddad-Adel

L'épouse de Mojtaba Khamenei a été annoncée morte dans des déclarations télévisées.

Elle était la fille de Gholam Ali Haddad-Adel, une figure conservatrice en vue et ancien président du Parlement. De tels mariages entre membres de familles religieuses conservatrices influentes sont courants au sein de l'establishment politique iranien.

Autres membres de la famille

Mojtaba Khamenei a déclaré que sa «soeur dévouée jusqu'au sacrifice» avait été tuée, ainsi que sa nièce, et le mari de son «autre soeur». Il n'a pas précisé les noms. En plus de trois frères, Mojtaba avait deux soeurs, Hoda et Boshra.

Hoda a épousé Mesbah Bagheri Kani, le fils du religieux éminent Mohammad-Bagher Bagheri. Boshra s'est mariée avec le fils de l'ancien chef de cabinet d'Ali Khamenei, le religieux Mohammad Mohammadi Golpayegani. Il existe également des informations non confirmées selon lesquelles plusieurs des petits-enfants d'Ali Khamenei auraient été tués.

Les vivants présumés

L'épouse d'Ali Khamenei

Son sort est incertain. Certains médias iraniens avaient annoncé que Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh avait été tuée dans les frappes du 28 février.

Mais Mojtaba Khamenei ne l'a pas mentionnée parmi les morts et l'agence de presse Fars a indiqué jeudi qu'elle avait survécu. «L'épouse du guide suprême martyr est en vie et les premières informations annonçant son martyre étaient erronées», a-t-elle spécifié. L'épouse du guide suprême était, malgré la position éminente de son mari, extrêmement discrète, apparaissant peu en public et presque jamais photographiée.

Mojtaba Khamenei

Le message de Mojtaba Khamenei, diffusé jeudi sans contenu vidéo ni audio, n'a rien fait pour dissiper les spéculations sur son état, après les annonces par la télévision d'Etat et certains responsables qu'il avait été blessé dans les frappes. L'ampleur de ses blessures demeure sujette à conjecture, de même que la question de savoir si c'est leur gravité - plutôt que des impératifs de sécurité - qui l'empêche d'apparaître en public.

«Nous savons que le nouveau soi-disant dirigeant, pas si suprême que ça, est blessé et probablement défiguré», a déclaré vendredi le ministre de la Défense des Etats-Unis, Pete Hegseth, lors d'une conférence de presse.