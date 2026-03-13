DE
FR

Selon le chef du Pentagone
Le guide suprême iranien serait «blessé et probablement défiguré»

Selon Pete Hegseth, ministre américain de la Défense, Mojtaba Khamenei serait blessé et défiguré. Il n'est pas apparu jeudi pour sa première intervention officielle.
Publié: il y a 41 minutes
Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
1/2
Pete Hegseth pense que Mojtaba Khamenei est probablement défiguré.
Photo: Will Heath/NBC via Getty Images
AFP Agence France-Presse

Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a affirmé vendredi que le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei était «blessé» et probablement «défiguré».

«Nous savons que le nouveau soi-disant, pas si suprême, leader est blessé et probablement défiguré», a déclaré le chef du Pentagone lors d'un point de presse, en soulignant que le dirigeant iranien n'était pas apparu en personne jeudi lors de sa première intervention depuis sa désignation dimanche.

Trump menace de «détruire totalement» l'Iran

Plus tôt dans la journée, le président américain avait fait plusieurs déclarations sur l'Iran. il menacé vendredi de «détruire totalement» le régime «terroriste» iranien au 14e jour d'une guerre qui ébranle l'économie mondiale.

«Nous disposons d'une puissance de feu sans égale, de munitions illimitées et de tout le temps nécessaire, regardez ce qui arrive à ces ordures cinglées aujourd'hui», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social avant que de puissantes explosions secouent de nouveau Téhéran vendredi. «Nous sommes en train de détruire totalement le régime terroriste iranien, militairement, économiquement et autrement», a affirmé le républicains.

«La marine iranienne n'existe plus, leur force aérienne n'est plus, leurs missiles, leurs drones et tout le reste sont en train d'être décimés, et leurs dirigeants ont été rayés de la surface de la terre», s'est-il félicité. «Ils tuent des innocents partout dans le monde depuis 47 ans, et maintenant moi, en tant que 47e président des États-Unis d'Amérique, je suis en train de les tuer. Quel grand honneur que de le faire!», a conclu le président américain.

«Le problème de (Donald) Trump, c'est qu'il ne comprend pas que le peuple iranien est une nation courageuse, une nation forte, une nation déterminée. Plus il accentuera sa pression, plus la détermination de la nation se renforcera. Ces attaques (près du rassemblement) sont liées à la peur, au désespoir», a déclaré le chef de la sécurité iranien Ali Larijani à la télévision d'Etat.

