Jeffrey Epstein avait organisé un vaste réseau d'abus sexuels, amenant de jeunes victimes dans ses différentes propriétés. Une île est tristement célèbre, mais les dossiers Epstein révèlent qu'il y en avait bien d'autres.

Johannes Hillig

Plus de trois millions de pages de documents, des milliers de vidéos et plus de 100'000 photos: fin janvier, le Ministère américain de la Justice a publié de nouveaux dossiers d’enquête liés au prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Des détails toujours plus sordides émergent. Parmi eux, certains évoquent aussi des liens avec la Suisse.

Pour commettre ses abus systématiques, Epstein utilisait souvent ses propriétés privées. Et pas de modestes appartements: le multimillionnaire disposait d'un vaste parc immobilier qu’il exploitait pour abuser de ses victimes.

Little Saint James

Epstein aurait fréquemment utilisé sa tristement célèbre île privée de Little Saint James, dans les Caraïbes, pour y commettre des abus. Son jet privé, surnommé «Lolita-Express», y aurait régulièrement transporté des jeunes filles mineures. Outre l’avion, un hélicoptère aurait également été utilisé.

La confidente d’Epstein, Ghislaine Maxwell, aurait même souvent piloté elle-même l’hélicoptère transportant des victimes vers l’île privée. Selon des documents, Epstein lui aurait payé sa licence de pilote et acheté un appareil d’une valeur de quatre millions de dollars afin qu’elle puisse emmener elle-même des mineures sur Little Saint James, surnommée «l’île des pédophiles».

Great Saint James

Il s’agit de l’île voisine de Little Saint James. Epstein voulait y construire un second refuge. Il l’a achetée en 2016, mais le prix exact reste inconnu. Elle aurait coûté jusqu’à l’équivalent de 17 millions de francs.

Les travaux se sont toutefois révélés compliqués: des problèmes avec les autorités ont entraîné des retards, puis les agissements d’Epstein ont été révélés. Il y a trois ans, les deux îles ont finalement été vendues.

Le ranch Zorro

L’immense Zorro Ranch se situe dans une région désertique de l’Etat américain du Nouveau-Mexique, près de la localité de Stanley. La grande ville la plus proche est Santa Fe. Le domaine s’étend sur 100 kilomètres carrés, à l’écart de tout regard extérieur. Le ranch comprend également une piste d'atterissage pour jets privés.

Le domaine était administré par un couple néo-zélandais, Karen et Brice Gordon. Ils ne se contentaient pas de gérer le ranch: ils y organisaient également des soirées sexuelles. Les «Epstein Files» révèlent par ailleurs que Brice Gordon était aussi responsable de Little Saint James, où il apparaît comme «manager de l’île», selon le journal néo-zélandais «Stuff».

Il ressort des documents qu’il ne s’agirait probablement pas «seulement» d’abus sur mineurs. Un courriel évoque deux femmes qui auraient été étranglées durant un rapport sexuel puis enterrées à proximité du ranch. On ignore toutefois si le FBI a enquêté sur ces faits précis.

Villa à Palm Beach

La propriété fait de nouveau la Une des journaux. En cause: une photographie récemment ressortie dans les nouveaux dossiers. On y voit la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, assise sur un canapé de couleur crème dans la villa d’Epstein.

Selon les documents, la photo aurait été prise lors d’un séjour effectué en 2013 dans la villa de Palm Beach. La cour royale norvégienne a confirmé que Mette-Marit y avait passé quatre jours à cette période.

L'existence de cette photo n’aurait rien d’anodin. Epstein aurait suivi une stratégie bien rôdée: exposer des clichés le montrant aux côtés de personnalités célèbres dans ses résidences afin de rassurer et tromper de potentielles victimes. Une ancienne assistante l’a confirmé au quotidien norvégien «Aftenposten». La princesse héritière norvégienne a présenté ses excuses et assuré qu’elle n’avait pas connaissance des abus systématiques commis par Epstein.

La villa de Palm Beach est aussi le point de départ de l’enquête judiciaire visant Epstein. Une mineure s’était rendue à la police après y avoir subi des abus. Une enquête a été ouverte, la propriété perquisitionnée, et des photos de jeunes filles mineures y ont été découvertes. Epstein a été condamné et incarcéré. Il a passé un peu plus d'un an en prison. En sortant, il a recommencé.

Herbert N. Straus à New York

L’hôtel particulier de Manhattan a lui aussi été perquisitionné dans le cadre de l’enquête. Des photographies de mineurs nus y ont été retrouvées. Epstein possédait cette demeure depuis la fin des années 1990. De nombreuses célébrités s’y rendaient. Les visiteurs pouvaient y admirer un mur couvert de photos de stars, d’hommes politiques et de grands patrons.

Un journaliste de «Vanity Fair» a pu visiter la maison pour un reportage en 2003. Il avait notamment relaté la présence d’un caniche empaillé posé sur un piano à queue. «Aucun décorateur ne vous recommandera jamais cela. Mais j’aimerais que les gens réfléchissent à ce que signifie d'empailler un chien.»