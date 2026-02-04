Melinda French Gates est apparue très émue dans un podcast portant sur l'amitié de son ex-mari, Bill, avec Jeffrey Epstein. Les récentes révélations des dossiers Epstein le concernant continuent de faire grand bruit.

Marian Nadler

Melinda French Gates était sous le choc dans le podcast «Wild Card» de la chaîne NPR. Son ex-mari Bill apparaît dans les dossiers Epstein: des photos le montrent tout sourire en compagnie de jeunes femmes. «Ces photos ravivent des souvenirs de périodes très, très douloureuses dans mon mariage», raconte la philanthrope, qui a divorcé du cofondateur de Microsoft en 2021. «J'ai tourné la page. J'ai consciemment occulté ces souvenirs et ils font partie du passé.»

Des affirmations troublantes

Les documents récemment déclassifiés concernant la succession d'Epstein contiennent de graves accusations contre Bill Gates. Selon ces documents, il aurait demandé à un conseiller de lui procurer des médicaments pour traiter des maladies sexuellement transmissibles. L'homme d'affaires aurait souhaité utiliser ces médicaments pour, selon les termes de Jeffrey Epstein, «gérer les conséquences de ses relations sexuelles avec des jeunes filles russes». Epstein a également insinué que Bill Gates avait l'intention d'administrer secrètement ces antibiotiques à son épouse.

Le porte-parole de Bill Gates a affirmé que ces allégations troublantes étaient «totalement fausses», relate le «New York Post», déclarant qu'elles prouvaient que le délinquant sexuel avait l'intention de «piéger et diffamer» ses amis influents. A présent, son ex-femme confie que ces accusations la plongent dans une «profonde tristesse».

Un mariage brisé

«Toutes les questions en suspens doivent être éclairées par ces personnes et mon ex-mari, pas par moi», exige-t-elle. «Je suis si heureuse d'avoir laissé toute cette saleté derrière moi.» Elle dit éprouver de la compassion pour les victimes d'Epstein. «J'espère que justice sera rendue aux femmes concernées», a déclaré la femme d'affaires.

Bill Gates s'est exprimé mercredi lors d'une interview accordée à la chaîne australienne 9News au sujet de son amitié présumée avec Jeffrey Epstein. «J'ai rencontré Jeffrey en 2011. Il connaissait beaucoup de gens très riches et prétendait pouvoir les convaincre de faire des dons à des projets de santé mondiale», a déclaré le milliardaire.

«Je ne suis jamais allé sur l'île»

Bill Gates a déclaré regretter d'avoir cherché à entrer en contact avec Epstein. «Rétrospectivement, c'était une impasse et j'ai été stupide de perdre mon temps avec lui. Je ne suis pas le seul à regretter de l'avoir rencontré.» Le fondateur de Microsoft a aussi abordé les allégations d'Epstein concernant la drogue. «Apparemment, il s'est écrit un mail à lui-même. Ce courriel n'a jamais été envoyé.» Il affirme que ce message est faux. «Je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Cela me rappelle seulement que je regrette chaque minute passée en sa compagnie et je m'en excuse.»

Le programmeur affirme n'avoir jamais mis les pieds sur l'île où Epstein organisait ses fameuses fêtes. «Je n'y ai jamais été. Je n'y ai rencontré aucune femme.»

Bill et Melinda se sont mariés en 1994 et ont créé ensemble la Fondation Gates, qui a consacré plus de 100 milliards de dollars à des œuvres caritatives depuis sa création. Ils ont divorcé en 2021. Melinda Gates a par la suite évoqué les rencontres de Bill Gates avec Epstein comme une des principales raisons de leur séparation, affirmant que cette relation l'avait profondément perturbée.