De nouveaux documents dans l'affaire Epstein ont été publié vendredi soir. Parmi ceux-ci se trouvent des photos montrant l'ancien prince Andrew à quatre pattes, penché au-dessus d'une femme.

Sophie Ofer

Vendredi soir, le département américain de la Justice a publié trois millions de documents issus des «dossiers Epstein». Selon le procureur général adjoint Todd Blanche, c'est le dernier lot de documents judiciaires à être rendu public, notamment à cause de l'obligation légale de publier l'ensemble des documents, qui aurait déjà dû être faite avant le 19 décembre.

Nous ignorons encore quels documents sont entièrement nouveaux et lesquels figuraient déjà parmi les publications précédentes – les responsables refusent de communiquer à ce sujet. Parmi les nouvelles publications de photos et des vidéos, des images inédites de l'ancien prince Andrew Mountbatten-Windsor ont fait surface. Il apparaît dans une position compromettante, à quatre pattes.

Andrew penché sur une inconnue

Ces images montreraient l'ancien prince Andrew penché sur une femme. Le visage de la femme est flouté. Sur certaines photos, il regarde directement l'objectif et lui touche le ventre. En arrière-plan, on aperçoit une personne assise sur une chaise, les pieds nus posés sur la table.

Nous ignorons encore l'identité des personnes sur les photos et où elles ont été prises. L'ancien prince a affirmé à plusieurs reprises n'avoir jamais eu connaissance des activités criminelles d'Epstein. Mais des documents récemment déclassifiés ont révélé une nouvelle correspondance entre les deux hommes. Il s'agit de courriels échangés en 2010, après la peine de prison purgée par Epstein pour incitation à la prostitution de mineures.