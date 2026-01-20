Une réplique géante d'une carte d'anniversaire présumée de Trump à Epstein a été érigée lundi à Washington. Installée au National Mall, la création a été revendiquée par le collectif «The Secret Handshake».

Une réplique géante d'une lettre présumée de Trump à Epstein érigée à Washington

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Les visiteurs de l'iconique National Mall de Washington ont eu droit à une surprise de taille lundi matin, rapporte la chaîne américaine CNN. Une reproduction géante d'une carte d'anniversaire reçue par l'homme d'affaires et criminel sexuel Jeffrey Epstein et attribuée à l'actuel président américain Donald Trump a en effet été érigée dans ce lieu iconique de la capitale américaine.

Haute de trois mètres, l'oeuvre a été installée dans la nuit de dimanche à lundi par le collectif «The Secret Handshake». Ce dernier a également installé une plaque encourageant les visiteurs à écrire un message à l'attention de l'administration Trump et à signer la carte géante.

La lettre à l'origine de cette création fait partie d'une collection de courriers envoyés à Jeffrey Esptein au début des années 2000. Signée «Donald», la missive est dotée d'un dessin représentant une femme nue et d'un message aussi amical qu'ambigu: «Joyeux anniversaire – puisse chaque jour être un merveilleux secret.» L'inscription apposée sur l'autre face de la carte est, elle, beaucoup plus claire: «Joyeux anniversaire à un type formidable!»

Donald Trump nie en bloc

L'existence de cette carte avait été révélée pour la première fois en juillet 2025 par le «Wall Street Journal». Le président américain avait alors nié être à l'origine de cette lettre, suggérant que quelqu'un avait pu se faire passer pour lui et signer à sa place. Le républicain, qui a toujours minimisé ses liens avec Jeffrey Epstein, avait également engagé des poursuites contre le quotidien américain.

Cité à plusieurs reprises dans les documents Epstein, Donald Trump ne fait l'objet d'aucune accusation sur le plan pénal. L'actuel président des Etats-Unis a par ailleurs toujours minimisé ses liens avec Jeffrey Epstein. Ce dernier s'est suicidé en prison en 2019, alors qu'il était dans l'attente de son procès pour trafic sexuel.

Pas la première oeuvre

L'apparition de cette carte d'anniversaire géante survient deux mois après la signature par Donald Trump d'une loi visant à rendre public l'ensemble des documents liés à l'affaire Epstein. Le président américain avait longtemps rechigné à divulguer ces documents, avant de céder face à une pression politique particulièrement forte provenant notamment de sa base électorale.

De son côté, «The Secret Handshake» n'en est pas à son coup d'essai. En septembre 2025, le collectif avait notamment érigé une statue de bronze de 3 mètres de haut représentant Jeffrey Epstein et Donald Trump main dans la main. L'œuvre, installée devant la Maison Blanche, avait déclenché la colère du président et de son entourage. Retirée à la fin du mois, elle était réapparue en octobre, cette fois devant le Capitole.