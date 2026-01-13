Bill Clinton a refusé d'être auditionné par le Congrès au sujet de l’affaire Epstein. Lui et son épouse Hillary Clinton risquent désormais des poursuites pour entrave parlementaire.

AFP Agence France-Presse

L'ex-président américain Bill Clinton a refusé de se présenter mardi au Capitole de Washington pour une audition parlementaire sur ses liens passés avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, s'exposant avec son épouse Hillary à des poursuites pour entrave au Congrès. «Il ne s'est pas montré aujourd'hui», a regretté devant la presse James Comer, le chef républicain d'une puissante commission à la Chambre des représentants qui enquête sur l'affaire Epstein.

«Personne n'accuse Bill Clinton de quoi que ce soit de répréhensible, nous avons seulement des questions», a ajouté l'élu à propos de l'ancien président démocrate de 79 ans. Son épouse Hillary Clinton, ancienne cheffe de la diplomatie et candidate à la présidentielle perdue en 2016 face à Donald Trump, était elle attendue mercredi au Congrès.

Mais dans une lettre publiée mardi, le couple a annoncé son refus de se présenter aux auditions et affirme que les assignations à comparaître qui leur ont été adressées sont «légalement non valables». Dans cette missive au ton acerbe, Bill et Hillary Clinton critiquent également le fait que James Comer ait permis à la commission d'annuler les assignations à comparaître de sept autres anciens responsables, en échange de dépositions écrites, alors que l'élu républicain aurait refusé à plusieurs reprises de faire de même pour le couple.

Retour de flammes pour Trump

«Nous avons essayé de vous donner le peu d'informations que nous avons. Nous l'avons fait parce que les crimes de Jeffrey Epstein étaient horribles», affirment-ils. Figure de la jet-set new-yorkaise, Jeffrey Epstein est accusé d'avoir exploité sexuellement plus de mille jeunes femmes, dont des mineures.

Il avait été retrouvé pendu dans sa cellule de New York en 2019 avant son procès pour crimes sexuels. Sa mort a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour protéger des personnalités de premier plan.

Pendant sa campagne de 2024, Donald Trump avait promis à sa base des révélations fracassantes. Mais le républicain rechigne depuis son retour au pouvoir à publier le dossier et subit un retour de flamme, y compris parmi ses partisans.

Bill Clinton réfute toute connaissance des crimes

En août, au moment où la controverse grandissait autour du manque de transparence du gouvernement, le couple Clinton avait été assigné à comparaître devant le Congrès. «De votre propre aveu, vous avez voyagé à bord de l'avion privé de Jeffrey Epstein à quatre reprises en 2002 et 2003», affirmait la lettre de convocation adressée à Bill Clinton par James Comer.

La commission votera la semaine prochaine pour entamer la procédure d'entrave aux prérogatives du Congrès contre l'ancien président, a affirmé mardi le responsable républicain. Une telle procédure aurait ensuite besoin d'être adoptée par un vote à la Chambre avant de possibles poursuites du ministère de la Justice.

Bill Clinton, qui avait affirmé en 2019 n'avoir pas parlé à Jeffrey Epstein depuis plus d'une décennie, a toujours démenti avoir eu connaissance de ses crimes. Un temps proche du financier avec qui il évoluait dans les mêmes cercles, Donald Trump a lui aussi toujours nié avoir eu connaissance de son comportement criminel et assure avoir rompu avec lui bien avant ses soucis judiciaires.

Milliers de documents révélés

Il a en revanche appelé mi-novembre à ce qu'une enquête soit faite sur les liens entre son prédécesseur démocrate et Jeffrey Epstein. Fin décembre, après des mois d'atermoiements, son gouvernement a commencé à publier des milliers de photos, vidéos et textes sur le riche financier.

Mais l'ensemble du dossier n'a pas encore été rendu public comme l'exigeait pourtant une loi promulguée en novembre, et de nombreux fichiers publiés ont été largement caviardés, à l'image d'un document entièrement noirci sur 119 pages.

Dans leur lettre mardi, Bill et Hillary Clinton ont critiqué James Comer pour ne pas avoir utilisé selon eux ses pouvoirs de responsable parlementaire pour «forcer le ministère de la Justice à respecter la loi et à publier tous les documents Epstein, y compris tout élément qui (les) concerne, comme (ils ont) appelé publiquement à le faire».