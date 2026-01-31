Les documents publiés par le ministère américain de la Justice citent des figures comme Donald Trump et Bill Gates dans l'affaire Epstein. Les allégations, souvent non vérifiées, sont niées par les personnalités impliquées.

La justice dévoile les mails de Musk, Trump et Gates à Epstein

AFP Agence France-Presse

Certains des nouveaux documents publiés vendredi par le ministère américain de la Justice liés à l'affaire Epstein font référence au président Donald Trump et à d'autres personnalités de premier plan, comme Bill Gates. L'AFP fait le point sur ce que contiennent ces fichiers à leur propos. Aucun n'est dans le viseur de la justice à ce sujet.

Donald Trump

Les documents fraîchement diffusés contiennent une liste établie par le FBI, la police fédérale américaine, d'allégations d'agressions sexuelles liées au président Donald Trump, dont beaucoup provenaient d'appels anonymes et d'informations non vérifiées. Ces allégations, obtenues pour certaines via des sources indirectes, ont été transmises par téléphone ou bien par voie électronique au Centre national de gestion des menaces du FBI.

Le document suggère que les enquêteurs ont donné suite à certaines de ces informations. D'autres ont été jugées peu crédibles. Donald Trump nie depuis longtemps toute implication dans les agissements du criminel sexuel Jeffrey Epstein. «Certains des documents contiennent des allégations mensongères et sensationnalistes à l'encontre du président Trump,» écrit le ministère de la Justice. «Ces allégations sont infondées et fausses.»

Bill Gates

Dans un brouillon d'email figurant parmi les documents publiés vendredi, Jeffrey Epstein assurait que Bill Gates, cofondateur de Microsoft, entretenait des relations extraconjugales et qu'il aurait eu une maladie vénérienne après des rapports avec de jeunes femmes russes. Le financier new-yorkais y affirmait que sa relation avec ce milliardaire allait permettre d'«aider Bill à trouver de la drogue, afin de faire face aux conséquences du sexe avec des filles russes, à faciliter des rendez-vous illicites avec des femmes mariées.»

Richard Branson

Les fichiers mentionnent la relation amicale de Jeffrey Epstein avec le milliardaire britannique Richard Branson, cofondateur de Virgin Group. Dans un email envoyé à Epstein en septembre 2013, il écrivait: «C'était vraiment sympa de te voir hier. (...) Si tu passes dans la région, je serai ravi de te revoir. A condition que tu m'amènes ton harem!»

Elon Musk

Apparaissent également de nombreux échanges de mails entre Jeffrey Epstein et l'entrepreneur Elon Musk. En novembre 2012, Jeffrey Epstein lui a écrit un courriel demandant «combien de personnes seront à bord de l'hélicoptère pour se rendre sur l'île». «Probablement juste Talulah et moi. Quel jour/soirée aura lieu la fête la plus folle sur ton île?», a répondu le milliardaire. Jeffrey Epstein possédait deux îles dans les Caraïbes. L'une d'elles serait selon l'accusation le lieu où il aurait agressé sexuellement plusieurs femmes et filles mineures.

Andrew Mountbatten-Windsor

L'ancien prince déchu a invité Jeffrey Epstein à lui rendre visite au palais de Buckingham en septembre 2010, alors que le financier était en voyage à Londres. Un échange de courriels montre qu'il a contacté Andrew Mountbatten-Windsor pour lui demander: «A quelle heure souhaitez-vous que je (...), nous aurons également besoin (...) d'un moment en privé». Ce à quoi Andrew avait répondu: «Nous pourrions dîner au palais de Buckingham et bénéficier d'une grande intimité».

Howard Lutnick

Des emails montrent que Jeffrey Epstein et l'homme d'affaires Howard Lutnick, l'actuel secrétaire au Commerce de Donald Trump, avaient prévu en décembre 2012 de déjeuner sur l'île du financier. «Nous arrivons vers vous depuis Saint Thomas», a écrit la femme d'Howard Lutnick à la secrétaire de Jeffrey Epstein, lui demandant où ils devaient jeter l'ancre.

Steve Tisch

Plusieurs emails suggèrent que Jeffrey Epstein a mis en relation Steve Tisch, producteur de «Forrest Gump» et propriétaire des Giants de New York, équipe de football américain, avec plusieurs femmes. Dans un échange avec lui, le criminel sexuel décrit une femme comme étant «russe, qui dit rarement la vérité, mais qui est amusante».



