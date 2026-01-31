Des documents publiés révèlent qu'en 2010, Jeffrey Epstein aurait proposé au prince Andrew de rencontrer une femme russe de 26 ans. Ces échanges surviennent après la libération d'Epstein, condamné pour prostitution de mineure.

Jeffrey Epstein a proposé en 2010 à l'ex-prince Andrew, frère du roi Charles III, de lui présenter une femme russe d'une vingtaine d'années, selon de nouveaux documents publiés vendredi à propos de l'ex-financier américain accusé de crimes sexuels. Parmi les millions de pages diffusées par le ministère américain de la Justice, le sujet est abordé, de même qu'une invitation au palais de Buckingham, à Londres, lancée par Andrew Mountbatten-Windsor à Jeffrey Epstein.

Dans ces documents, notamment un email du 12 août 2010, Epstein dit à celui qui est alors le prince Andrew («Le duc») avoir «une amie avec qui vous pourriez aimer dîner», devant se trouver à Londres du 20 au 24 août suivant. Andrew demande à Epstein ce que ce dernier a pu dire de lui à la jeune femme, et si elle doit lui apporter «un message» de la part du financier.

Dans un autre email, Andrew répond qu'il doit se trouver à Genève le 22 août, mais serait «ravi de la voir». Epstein explique que la personne en question est une femme russe de 26 ans, qu'il décrit comme belle et intelligente. Rien n'indique qu'une rencontre a eu lieu in fine.

Les documents publiés par Washington révèlent par ailleurs qu'Andrew avait ensuite invité Epstein à Buckingham Palace, peu après la levée de l'assignation à résidence qui pesait sur le financier. Là non plus, les documents n'indiquent pas que cette invitation au palais royal de Londres ait été suivie d'effet. Dans un des messages publiés vendredi, Epstein contacte Andrew Mountbatten-Windsor au cours d'un séjour à Londres le 27 septembre 2010, écrivant: «nous aurons besoin de passer du temps en privé».

«Venez avec qui vous voulez»

Andrew répond: «nous pourrions dîner à Buckingham Palace et avoir beaucoup de temps en privé». Deux jours plus tard, il ajoute: «Je suis ravi que vous veniez ici à BP (Buckingham Palace, NDLR). Venez avec qui vous voulez, je serai disponible de 16H à 20H environ». A l'époque, Jeffrey Epstein vient d'être libéré, en août 2010, de son assignation à résidence, après une condamnation pour prostitution de mineure.

Andrew, qui a toujours clamé son innocence, a été déchu de tous ses titres royaux et chassé de son immense résidence officielle de Windsor l'an dernier en raison de ses liens passés avec Epstein. La publication des mémoires posthumes de l'Américano-Australienne Virginia Giuffre, qui accusait le prince de l'avoir agressée sexuellement à plusieurs reprises alors qu'elle était mineure, a soulevé une vague d'indignation au Royaume-Uni.

En 2022, une action en justice intentée par Virginia Giuffre contre Andrew s'est soldée par un accord à l'amiable de plusieurs millions de livres, mais sans qu'à aucun moment le frère du roi Charles n'admette sa culpabilité. Virginia Giuffre s'est suicidée en avril dernier à son domicile en Australie. La chute d'Andrew a été précipitée notamment par des révélations de la presse britannique l'année dernière, affirmant que l'ex-prince, qui avait assuré en 2019 avoir coupé tout lien avec Jeffrey Epstein en décembre 2010, était en réalité resté en contact avec le financier américain après cette date. Jeffrey Epstein s'est suicidé en prison en 2019.