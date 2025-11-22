Deux élus démocrates américains critiquent le silence d'Andrew Mountbatten-Windsor concernant ses liens avec Jeffrey Epstein. Ils demandent son témoignage devant le Congrès, soulignant l'importance de répondre aux questions soulevées par les documents.

Deux élus démocrates du Congrès américain ont déploré le «silence» de l'ex-prince Andrew, auquel ils ont demandé de témoigner sur ses liens avec le défunt criminel sexuel Jeffrey Epstein. «Le silence d'Andrew Mountbatten-Windsor face à (notre) demande de témoignage (...) en dit long», ont écrit Robert Garcia et Suhas Subramanyam dans un communiqué vendredi.

Seize élus démocrates de la commission de supervision de la Chambre des représentants ont demandé au début du mois à celui qui ne peut désormais plus se prévaloir du titre de prince de témoigner devant eux.

Virginia Giuffre, qui s'est suicidée en avril 2025 et était la principale accusatrice du criminel sexuel Jeffery Epstein, a raconté dans ses mémoires posthumes avoir eu trois rapports sexuels contraints avec Andrew, notamment quand elle avait 17 ans, alors qu'elle était sous la coupe du financier américain.

«Nous obtiendrons justice»

«Les documents que nous avons examinés, ainsi que les archives publiques et le témoignage de Virginia Giuffre, soulèvent de sérieuses questions auxquelles (Andrew) doit répondre, pourtant il continue de se cacher», ont écrit les deux élus. «Notre travail se poursuivra avec ou sans lui, et nous tiendrons pour responsables tous ceux qui ont été impliqués dans ces crimes, quelle que soit leur richesse, leur statut ou leur parti politique. Nous obtiendrons justice pour les survivantes», poursuivent-ils.

Face au scandale, Andrew, deuxième fils d'Elizabeth II, a été déchu par son frère le roi Charles III de l'ensemble de ses titres et sommé de déménager de sa luxueuse demeure de Royal Lodge à Windsor. Jeffrey Epstein s'est suicidé en 2019 en prison avant son procès pour crimes sexuels.

Cette mort, jugée suspecte par certains, et les délais pour rendre publics les documents d'enquête à son sujet, nourrissent depuis un feuilleton politico-judiciaire aux Etats-Unis. De nombreux Américains et des figures de la droite radicale pensent qu'il aurait en fait été assassiné pour l'empêcher de mettre en cause des personnalités de premier plan.