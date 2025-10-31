Le roi Charles III a pris une décision historique en privant son frère Andrew de son titre de prince. Cette déchéance, saluée par les Britanniques, intervient dans le contexte du scandale lié à Jeffrey Epstein.

La presse britannique n'est pas tendre avec Andrew. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Les Britanniques saluent vendredi la décision historique du roi Charles de priver son frère Andrew du titre de prince. Toutefois, cette déchéance pourrait ne pas suffire à mettre fin à sa descente aux enfers et aux vélleités du Parlement de superviser la famille royale. «Enfin!» titre le «Daily Mirror» vendredi, tandis que le «Sun» ironise sur «Andrew précédemment connu sous le nom de prince». La dernière fois qu'un prince a été déchu de son titre par le roi remonte à 1919, sous le roi George V.

A l'annonce que Charles lui avait non seulement retiré son titre de prince mais aussi ordonné son exil loin de Windsor, le public qui assistait à l'enregistrement jeudi soir d'un programme phare de la BBC a même spontanément applaudi. «C'est vraiment un pas courageux, important et juste de la part du roi», a immédiatement réagi la secrétaire d'Etat à la Culture Lisa Nandy. «Le roi a agi avec détermination et fermeté pour l'expulser de Royal Lodge. Sa Majesté et le prince William ne pouvaient plus supporter que la famille royale subisse davantage de dommages», écrivait aussi le «Sun» vendredi.

Il a toujours nié

Car l'interminable scandale né des liens entre Andrew et le pédocriminel américain Jeffrey Epstein empoisonne la vie de la famille royale depuis 2011. Depuis que la principale accusatrice du financier américain accuse le deuxième fils d'Elizabeth II de l'avoir exploitée sexuellement, dont deux fois lorsqu'elle avait 17 ans. Accusations qu'Andrew a toujours niées, sans convaincre.

Même si Andrew, 65 ans, n'exerçait plus aucune fonction officielle depuis 2019, les accusations à son endroit n'ont cessé de rebondir, portés ces derniers jours par la publication des mémoires posthumes de Virginia Giuffre, où elle égrène ses accusations avec force détails.

Même après qu'il a annoncé le 17 octobre renoncer au titre de duc de York, d'autres révélations embarrassantes ont émergé. Comme le fait qu'Andrew ait hébergé chez lui Jeffrey Epstein, sa complice Ghislaine Maxwell et l'ex-producteur hollywoodien Harvey Weinstein, condamné pour viol, pour l'anniversaire de sa fille aînée en 2006.

Décision tardive?

La situation semblait donc devenue intenable pour la famille royale. Et malgré les louanges, beaucoup soulignaient aussi que la décision intervenait tardivement.

Une source au palais de Buckingham a cependant fait valoir que la décision nécessitait «une expertise juridique et constitutionnelle». Charles doit «ressentir un certain soulagement après avoir suivi le processus approprié, en restant en contact avec sa famille», a estimé vendredi à la BBC John Dimbleby, historien et ami du roi Charles.

Concrètement, Andrew, qui reste huitième dans l'ordre de succession au trône, ira s'installer dans le domaine de Sandringham dans le Norfolk, propriété privée du roi, qui continuera à pourvoir à le financer. On ignore pour l'instant la date de son déménagement, même si les médias britanniques campent depuis des jours devant sa propriété.

En exilant Andrew dans la campagne anglaise, l'objectif du roi Charles est clair: faire oublier ce frère si toxique et sortir la famille royale du scandale. Mais de nombreuses questions demeurent. Pour Andrew Lownie, biographe du duc déchu, l'ex-prince est cependant loin d'être tiré d'affaire et pourrait même faire l'objet de poursuites judiciaires.

«Rendre des comptes»

La police de Londres enquête notamment sur une information de presse selon laquelle Andrew aurait notamment demandé au policier chargé de sa sécurité de chercher des informations sur Virginia Giuffre pour la discréditer.

Un groupe anti-monarchiste nommé Republic a aussi fait savoir qu'il avait demandé à des avocats d'explorer la possibilité de lancer une enquête à titre privé. Et la question plus large d'un contrôle du Parlement sur la famille royale, apparue ces derniers jours, pourrait rester d'actualité.

La députée Rachael Maskell, qui a déposé une proposition de loi visant à permettre au roi ou à une commission parlementaire de retirer des titres de noblesse à tous ceux qui en seraient détenteurs, appelle à ne pas relâcher la pression sur la famille royale. «Je pense que le monde a évolué, et nous avons besoin que la monarchie rende des comptes par tous les moyens», a-t-elle déclaré vendredi à la BBC.