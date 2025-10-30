DE
FR

Buckingham Palace annonce
Le prince Andrew perd officiellement son titre princier

Le prince Andrew perd son titre royal et sa résidence. Le palais de Buckingham annonce officiellement son déclassement en Andrew Mountbatten-Windsor et son expulsion du Royal Lodge.
Publié: 20:30 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
Ne l'appelez plus le prince Andrew, mais seulement Andrew Mountbattan Windsor.
Photo: keystone-sda.ch
Fynn Müller

Pour le prince Andrew, c'est un coup de massue: il perd officiellement son titre princier. Il s’appellera désormais simplement Andrew Mountbatten-Windsor. C'est ce qu'annonce le palais de Buckingham dans une lettre officielle ce jeudi soir. «Sa Majesté a entamé aujourd'hui une procédure formelle pour retirer au prince Andrew ses titres, honneurs et prérogatives», commence le communiqué.

Mais le prince, ou plutôt l'ex-prince, n'est pas seulement privé de son titre, mais aussi de sa résidence. «Son contrat de location du Royal Lodge lui offrait jusqu'à présent une protection juridique lui permettant de continuer à y vivre. Maintenant, il a été officiellement informé qu'il devait résilier son bail et déménager dans un autre logement privé.» La lettre contient également une justification pour l'expulsion et le retrait du titre. «Ces mesures sont considérées comme nécessaires, bien qu'il continue de nier les accusations portées contre lui.»

Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Développement suit

