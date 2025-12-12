DE
Avec Bill Clinton et Bill Gates
Les démocrates ont publié des images inédites de Jeffrey Epstein avec Trump

Les démocrates ont publié des photos appartenant à Jeffrey Epstein en compagnie de personnalités importantes comme Donald Trump, Bill Clinton et Bill Gates.
Publié: 16:28 heures

Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
Les démocrates ont publié des images inédites de Jeffrey Epstein avec Trump.
Photo: House Oversight Democrats
Janine Enderli

Les démocrates du Congrès américain ont publié des photos appartenant à Jeffrey Epstein. Le délinquant sexuel apparaît en compagnie de nombreuses personnalités comme Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Steve Bannon, Richard Branson et bien d'autres. 

«Un aperçu troublant»
Les 19 images, en partie caviardées par le site de la House Committee on Oversight and Reform (la Commission de surveillance et de réforme gouvernementale), documentent les contacts de ces personnes avec Epstein. Aucune des images publiées ne montre de comportement criminel, et les femmes présentes semblent être majeures. On ignore encore quand, où et par qui les images ont été prises.

La commission, à majorité républicaine, a reçu ces images appartenant à Epstein dans le cadre de son enquête. Elle a déjà publié des dizaines de milliers de documents, courriels et communications provenant de ces dossiers.

Jeudi, les avocats ont adressé une lettre au comité indiquant qu'ils pouvaient visionner les vidéos et les photos qu'ils avaient demandées, «prises entre le 1er janvier 1990 et le 10 août 2019 dans une propriété appartenant à, louée par, exploitée ou utilisée par Epstein», rapporte CNN.

