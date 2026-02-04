A New York, une audience liée à l’affaire Epstein a été annulée après la publication de documents privés sur des victimes. Le ministère de la Justice affirme avoir retiré en urgence les contenus sensibles.

AFP Agence France-Presse

Un juge a annulé mardi l'audience prévue le lendemain à New York avec des victimes de l'affaire Epstein qui déplorent que des documents privés les concernant aient été rendus publics par le gouvernement américain. Dans un courrier aux avocats consulté par l'AFP, le juge Richard Berman justifie l'annulation par le fait que le ministère de la Justice s'est rapidement mobilisé pour retirer ces informations, qui font partie de la nouvelle vague de quelque 3 millions de documents publiés depuis le week-end.

«Le tribunal se félicite, sans en être surpris, que les parties aient pu régler les questions de protection de la vie privée et qu'elles l'aient fait de manière rapide et de façon à protéger efficacement les victimes contre tout préjudice supplémentaire», écrit-il. Identités, photos... Certaines victimes, une centaine selon leurs avocats, avaient été outrées de voir des documents les concernant sortir sans aucune précaution.

Photos de femmes nues

Dimanche, le «New York Times» avait notamment fait état de la publication d'une quarantaine de photos de jeunes femmes nues, possiblement des adolescentes, émanant d'une «collection personnelle». Dans un courrier au juge daté de lundi, la ministre de la Justice Pam Bondi assure que tous les «efforts sont en cours pour protéger la vie privée des victimes».

«Tous les documents dont le retrait a été demandé par des victimes ou leurs avocats» ont été retirés et le ministère «continue de traiter toute nouvelle demande». Il mène en outre «ses propres recherches afin d'identifier tout autre document susceptible de nécessiter des coupes supplémentaires».

Figure de la jet-set new-yorkaise dans les années 1990-2000, Jeffrey Epstein était accusé d'avoir exploité sexuellement plus de mille jeunes femmes, dont des mineures. Il avait été retrouvé pendu dans sa cellule de New York en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.