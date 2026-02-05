La publication du dossier Epstein est un véritable fiasco

Des millions de documents, des serveurs surchargés, des photos non-censurées... c'est ainsi que le Ministère américain de la Justice a mis en ligne le dossier Epstein. Un véritable chaos entre pannes et documents supprimés.

Tobias Bolzern

3,5 millions de pages, 180'000 images, 2000 vidéos. Le 30 janvier, le Ministère américain de la Justice a mis en ligne la plus vaste tranche des dossiers Epstein à ce jour. L'Epstein Files Transparency Act avait imposé cette publication, avec six semaines de retard. La loi a été adoptée en novembre 2025 par le Congrès américain par 427 voix contre 1. Elle devait faire la lumière sur le délinquant sexuel Jeffrey Epstein (1953-2019). Au lieu de cela, l'opération s'est transformée en vaste fiasco de gestion des données.

Le Ministère proposait deux modes d'accès aux documents. Premièrement, une fonction de recherche sur son site web. Elle exige des mots-clés précis, livre des résultats document par document et ne propose aucun filtre. Pour travailler de manière systématique avec ce système, il faut fournir un effort considérable, ouvrir laborieusement chaque fichier, le vérifier puis l'enregistrer. Une tâche quasiment impossible face à l'ampleur gigantesque des données.

Téléchargement difficile

Deuxièmement: les archives ZIP à télécharger. Il s'agit de paquets compressés regroupant l'ensemble des documents. Douze ensembles de données, numérotés de 1 à 12, les archives 1 à 8 ayant déjà été publiées en décembre dernier. Une solution plus pratique pour les journalistes, les avocats et les nombreuses équipes de recherche qui se sont ruées sur ces données.

Mais le Ministère a rendu le travail des archivistes particulièrement difficile. Les serveurs ont ralenti, les téléchargements ont été interrompus. Dataset 9, la plus grande archive avec environ 170 gigaoctets, n'a jamais été entièrement accessible. Le téléchargement s'arrêtait sans cesse. Sur les 600'000 fichiers estimés dans cette archive, les utilisateurs n'ont pu en sauvegarder que la moitié.

Suppression de fichiers

Mercredi, tous les fichiers ZIP ont soudainement disparu du site. Le Ministère a justifié cette décision par «la nécessité de procéder à des biffures supplémentaires». Mais cette mise en place a également été bâclée.

Le Ministère s'est contenté de supprimer les liens de téléchargement du site. Plusieurs fichiers sont restés sur le serveur. Ceux qui connaissaient l'URL directe: www.justice.gov/epstein/files/DataSet01.zip pouvaient continuer à y accéder. Un utilisateur de Reddit a résumé la situation: «Ils effacent les indications et pensent que la cible n'existe plus.» Les datasets 9, 10 et 11, c'est-à-dire ceux récemment publiés et les plus attendus, manquent actuellement.

Les fichiers suivants sont actuellement disponibles sous forme d'archives ZIP auprès du Ministère. Situation au 5 février 2026, 9h30.

✅ Epstein Files Data Set 1: 1,2 GB

✅ Epstein Files Data Set 2: 631 MB

✅ Epstein Files Data Set 3: 595 MB

✅ Epstein Files Data Set 4: 352 MB

✅ Epstein Files Data Set 5: 61,5 MB

✅ Epstein Files Data Set 6: 51,3 MB

✅ Epstein Files Data Set 7: 97 MB

❌ Epstein Files Data Set 8: 10 GB (disponible uniquement avec un lien direct)

❌ Epstein Files Data Set 9: incomplet, 96,25 GB de 180 GB (indication de la communauté)

❌ Epstein Files Data Set 10: 78,6 GB, uniquement via les réseaux torrent

❌ Epstein Files Data Set 11: 25,55 Go, uniquement sur les réseaux Torrent

✅ Epstein Files Data Set 12: 114 Mo

Des photos de nus accessibles

Ce n'est qu'après la suppression des documents que l'on a compris pourquoi le Ministère avait réagi si précipitamment. En vertu de la loi, il aurait dû caviarder tous les noms des victimes. Les avocats des personnes concernées avaient préalablement transmis une liste de 350 noms. Le «Wall Street Journal» en a vérifié 47 et en a trouvé 43 non dissimulés. Certains apparaissaient plus de cent fois dans les fichiers.

Les erreurs ne suivaient aucun modèle clair. Dans une liste de victimes de 2016, un nom sur trente était biffé. Dans les e-mails, l'adresse de l'auteur était censurée, parfois celle de la victime, souvent aucune. Dans les vidéos, la censure échouait dès que les personnes se déplaçaient rapidement.

Le média tech «404 Media» a en outre découvert plusieurs photos de nus non censurées dans les fichiers. Dans les dossiers eux-mêmes, les enquêteurs ont mis en garde contre des «POSSIBLE CSAM», c'est-à-dire la présence potentielle de matériel pédopornographique, sur certains CD saisis. Les images sont restées accessibles au public pendant plusieurs jours.

Des milliers d'erreurs

Le vice-ministre de la Justice Todd Blanche a minimisé le problème. Les erreurs concernent «0,001%» de tous les documents Epstein, a-t-il déclaré à «ABC News». Les avocats des victimes évoquent des milliers d'erreurs. «Nous les avons signalées dans l'heure suivant leur publication. Il n'y a aucune excuse pour ne pas les avoir corrigées immédiatement», a déclaré Brad Edwards à la chaîne.

Des incohérences ont également été constatées dans la numérotation. Chaque document porte un code AELE suivi d'un numéro séquentiel. Or, cette succession présente des lacunes. Cela ne signifie toutefois pas nécessairement que des fichiers ont été délibérément effacés.

Le Ministère a déclaré précédemment avoir examiné un total de six millions de pages. Environ 3,5 millions ont été publiées jusqu'à présent. Le Ministère retient près de trois millions de pages: en raison de la présence éventuelle de matériel d'abus sur des enfants, pour protéger les droits des victimes ou en raison des privilèges des avocats.

Internet n'oublie pas

Pendant que le Ministère supprimait des fichiers puis les remettait en ligne, des archivistes de données ont sauvegardé les versions originales. En quelques heures, des torrents ont circulé sur des forums spécialisés, c'est-à-dire sur des réseaux décentralisés où les utilisateurs partagent directement des fichiers entre eux.

L'archive Internet archive.org en a fait des copies. Des collectionneurs privés ont même stocké les fichiers sur des bandes magnétiques. «J'utilise des bandes LTO6», a écrit un utilisateur sur le forum r/DataHoarder sur reddit.com. «Elles durent 40 ans. Si les originaux sont manipulés, j'ai la version d'origine.»

C'est là que le travail commence: la vérification va demander énormément de temps. Les archives ZIP du serveur du Ministère ne correspondent pas aux versions sauvegardées précédemment. Les fichiers portent des noms différents et présentent des tailles différentes. Seule une comparaison minutieuse des documents permettra de déterminer quelles modifications le ministère a apportées par la suite, volontairement ou lors de nouvelles compressions.