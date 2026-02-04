Au programme de ce mercredi 4 février: les vues d'Epstein sur les villas suisses, le test des sirènes, le profil des frontaliers français, des parieurs qui ne récupèrent pas leurs gain de loterie et, enfin, les quarts de finale de la Coupe de Suisse.

«Le lendemain de Saint-Blaise souvent l'hiver s'apaise, mais si vigueur il reprend, pour longtemps on s'en ressent.» Si le dicton du jour dit vrai, alors cette journée risque bien d'être déterminante pour le reste de la saison. En attendant de voir si cela se confirme, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège d'actualités à ne pas manquer en ce mercredi 4 février. C'est parti!

1 Epstein visait des villas de luxe à Lucerne et Zoug

Le criminel sexuel américain décédé Jeffrey Epstein s'intéressait à des villas de luxe dans les cantons de Zoug et de Lucerne, relate mercredi la «Luzerner Zeitung». Les dossiers Epstein récemment publiés par le département américain de la justice révèlent que l'ancien dirigeant de basketball américain David Stern avait attiré l'attention d'Epstein sur la «villa Rose» à Meggen (LU) dans un email en 2010 et écrivait que l'achat de la propriété du négociant en matières premières Marc Rich pouvait se faire en toute discrétion, sans passer par une agence. Jeffrey Epstein a demandé si quelque chose s'était concrétisé, mais aucune réponse à cette question n'a été documentée. Les dossiers montrent aussi des indices de l'intérêt du délinquant sexuel pour une propriété dans le canton de Zoug.

2 Test des sirènes en Suisse ce mercredi dès 13h30

Le traditionnel test des sirènes est agendé mercredi dès 13h30 dans toute la Suisse. Le signal de l'alarme générale est un son oscillant continu diffusé pendant une minute. Si nécessaire, le test pourra être répété jusqu'à 14h. La population ne doit prendre aucune mesure. Ce sera aussi l'occasion de vérifier la diffusion de messages via l'application Alertswiss.

3 La plupart des frontaliers français sont des hommes

La majorité des Français venant travailler en Suisse sont de sexe masculin, touchent un salaire 21% plus élevé que leurs homologues féminines et vivent très majoritairement en Haute-Savoie, selon un portrait-robot dressé mardi par «Le Temps», qui se base sur les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS) et du réseau français Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales. Au total, 236'400 frontaliers français étaient recensés en Suisse au troisième trimestre 2025, en hausse de 1,8% sur un an. C'est la première communauté professionnelle de ce type dans le pays, devant l'Italie et ses 62'000 frontaliers. Le canton de Genève en accueille le plus (48%), devant le canton de Vaud (19%), Bâle-Ville (8%), Neuchâtel (7% ) et le Jura (5%).

4 Des millions perdus chaque année par les joueurs suisses

De nombreux parieurs ne récupèrent pas leur gain après avoir gagné à un jeu de loterie, remarquent mercredi «24 heures» et la «Tribune de Genève». «Pour l'ensemble des jeux proposés par la Loterie Romande, les gains non réclamés s'élèvent à environ 3 ou 4 millions de francs par an en fonction des années», indique dans les journaux Danielle Perrette, directrice de la communication de la LoRo. «Ils sont composés dans la grande majorité de petits gains inférieurs à 20 francs». Ces gains non encaissés deviennent caducs au bout de six mois et «viennent s'ajouter au bénéfice de la Loterie Romande, qui est intégralement distribué à des projets d'utilité publique dans les six cantons romands», ajoute Danielle Perrette.

5 Lausanne-Ouchy affronte Lucerne en quarts de finale

Les deux derniers quarts de finale de la Coupe de Suisse de football sont programmés mercredi soir. Stade Lausanne-Ouchy défie le FC Lucerne dès 19h15 à la Pontaise. L'autre match mettra aux prises St-Gall et Bâle à 20h15. Le club rhénan, largué à 13 points du premier Thoune en championnat, est le tenant du titre.