Aux Etats-Unis, un sénateur accuse Credit Suisse de ne pas avoir tout révélé sur ses liens avec l’entourage nazi. Près de 900 comptes suspects auraient été identifiés, relançant un dossier que les banques suisses affirmaient clos depuis 1999.

Credit Suisse n'aurait pas fourni toutes les informations lors d'enquêtes menées depuis les années nonantes sur les liens avec l'Allemagne nazie, a reproché le sénateur américain Chuck Grassley dans le cadre d'une audition concernant les liens entre des représentants du régime nazi et des banques suisses durant la 2e Guerre mondiale. UBS, qui a repris en 2023 l'ex-numéro deux bancaire helvétique, a précisé que l'établissement poursuivait ses recherches.

Lors de l'audition «La vérité révélée: faits cachés sur les nazis et les banques suisses», Chuck Grassley a noté que depuis les années 1990 près de cent comptes liés à l'entourage nazi ont été découverts, entre autres. Selon le sénateur républicain de l'Iowa, l'enquête a recensé 890 comptes auprès de Credit Suisse présentant de potentielles connexions avec le régime nazi.

Robert Karofsky, président d'UBS Amériques, a pour sa part indiqué lors de l'audition qu'UBS poursuivait les enquêtes sur le rôle de Credit Suisse pendant la période nazie et qu'elle était elle-même intéressée à faire toute la lumière sur cette question. Il a toutefois souligné que les revendications financières avaient été réglées par un accord conclu en 1999.

1,25 milliards déjà versés

A l'époque, il avait été révélé que les banques suisses détenaient de nombreux comptes de victimes de l'Holocauste décédées, inscrits comme «sans nouvelles» dans leurs livres, et que des proches avaient souvent cherché en vain à y accéder. Les établissements helvétiques s'étaient engagés à verser 1,25 milliard de dollars pour indemniser les survivants de l'Holocauste et les familles des victimes.

Cette somme a ensuite été distribuée par une organisation indépendante aux survivants et aux proches des victimes. Le montant portait à la fois sur les «fonds en déshérence» et sur les comptes liés à l'entourage nazi, a précisé M. Karofsky. Toutes les parties avaient alors confirmé que l'accord soldait définitivement l'ensemble des prétentions.