«Gouvernance de demain»
Guy Parmelin a rencontré le président émirati à Dubaï

Guy Parmelin a participé mardi au Sommet mondial des gouvernements à Dubaï. Il a notamment discuté de l'approvisionnement en eau avec le président émirati.
Publié: il y a 36 minutes
Guy Parmelin était à Dubaï ce mardi.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Guy Parmelin a participé mardi au Sommet mondial des gouvernements à Dubaï. Le président de la Confédération a notamment rencontré le président des Emirats arabes unis Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, ainsi que plusieurs ministres et représentants du gouvernement.

La qualité des relations entre la Suisse et les Emirats arabes unis, ainsi que la régularité de leurs échanges, ont été soulignées lors des entretiens, indique mardi le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Les deux parties ont signé des déclarations d’intention concernant l'approvisionnement en eau et l'établissement d’une commission économique mixte.

«Gouvernance de demain»

Les discussions ont notamment porté sur l'éducation, la recherche et l'aide humanitaire, en particulier l'approvisionnement en eau. Les questions internationales, comme la situation à Gaza, en Iran et au Yémen, ainsi que la recherche d'une paix durable en Ukraine, ont également été abordées.

En marge du sommet, Guy Parmelin s’est par ailleurs entretenu en bilatérale avec la présidente kosovare Vjosa Osmani-Sadriu et la présidente de la Macédoine du Nord Gordana Siljanovska-Davkova. Les échanges ont porté entre autres sur les relations bilatérales, le paquet Suisse-UE et les pays des Balkans occidentaux.

Le conseiller fédéral s'est également entretenu avec le président angolais João Lourenço, principalement au sujet des relations commerciales. Plusieurs rencontres avec des représentants d’entreprises suisses étaient aussi au programme.

Le sommet, consacré cette année à la «gouvernance de demain», n’est pas une conférence politique classique, mais un forum destiné à l'échange de connaissances, d’idées et de modèles pour l’avenir. Il a réuni quelque 30 chefs d'Etat et de gouvernement et 400 ministres.

