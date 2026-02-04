DE
Transmettre son ADN à tout prix
Une «ferme à bébés»? Que sait-on des plans malsains de Jeffrey Epstein

De son vivant, Jeffrey Epstein affichait ouvertement son désir de transmettre ses gènes. Aujourd'hui, des indices suggèrent quelles sordides stratégies il était prêt à déployer pour arriver à ses fins.
Publié: il y a 52 minutes
Jeffrey Epstein avait-il des enfants ? Les médias britanniques font état de prétendus indices.
Photo: IMAGO/F.D.L.E. via BestImage
Marian Nadler

C'est aujourd'hui connu: le criminel sexuel le plus tristement célèbre au monde était obsédé par l'idée de transmettre son ADN. Pourtant, il n'a jamais eu d'enfant… du moins pas officiellement.

Récemment, un mail écrit par Sarah Ferguson, l'ex-femme du prince Andrew, pour féliciter Jeffrey Epstein de la naissance d'un prétendu fils, a fait sensation. Selon de nouvelles révélations, il aurait aussi eu une fille.

Un ranch à femmes au Nouveau-Mexique

L'intérêt de Jeffrey Epstein pour une possible descendance est plutôt bien documenté. Dès 2019, le «New York Times» révélait un projet inquiétant du délinquant sexuel. Selon cet article, dès le début des années 2000, Epstein aurait fait part à des scientifiques et à des hommes d'affaires de son ambition d'utiliser son ranch du Nouveau-Mexique pour y inséminer artificiellement des femmes avec son sperme et ainsi leur faire porter ses enfants.

Au total, il aurait voulu mettre 20 femmes enceintes. L'informaticien et entrepreneur américain Jaron Lanier a affirmé au journal que Jeffrey Epstein avait invité de jeunes femmes séduisantes aux qualifications académiques impressionnantes à plusieurs dîners. Cherchait-il des candidates pour son baby ranch, sa «ferme à bébés»?

Une de ses victimes aurait mis au monde une fille

De son côté, le «Times» a écrit ce lundi au sujet d'une prétendue fille de Jeffrey Epstein. Elle serait née en 2002 d'une mère mineure. Le journal cite, à titre de preuve, le journal intime d'une de ses victimes.

La mère décrit en outre que la complice d'Epstein, Ghislaine Maxwell, était présente lorsque le bébé lui a été retiré. «Elle est née, je l'ai entendue pleurer», écrit-elle. Elle aurait vu brièvement sa «petite tête et son petit corps». Ghislaine Maxwell aurait elle-même qualifié la fillette de «magnifique», mais peu après, le bébé aurait disparu. Elle poursuit en écrivant qu'elle se sentait «comme une couveuse humaine».

Le journal intime aurait été transmis au bureau du procureur fédéral. L'auteure aurait porté plainte en 2023 contre Leon Black, un associé d'Epstein. Elle l'accuse de l'avoir violée au domicile du criminel jusqu'à ce qu'elle saigne. L'homme d'affaires nie les faits. 

Un traitement de fertilité

Comme mentionné plus haut, Jeffrey Epstein était obsédé par la transmission de ses gènes. L'année dernière, l'agence de presse Bloomberg a publié plusieurs mails privés d'Epstein. Ces courriels révélaient qu'il envisageait un traitement de fertilité. En 2007, par exemple, un échantillon de sperme et des formulaires à remplir sont évoqués.

Toutes les informations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Mais une chose est sûre: le testament de Jeffrey Epstein ne mentionne ni fils ni fille. Officiellement, il n'a pas eu d'enfant.

