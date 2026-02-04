DE
FR

Dernières révélations du dossier Epstein
Sous pression, l'ex-prince Andrew quitte sa demeure royale de Windsor

Sous pression après de nouvelles révélations liées à l’affaire Epstein, le prince Andrew aurait quitté sa résidence de Windsor pour Sandringham. Des photos et emails récemment publiés ravivent la polémique.
Publié: 04:30 heures
L'ex-prince Andrew a quitté son luxueux domicile de Windsor après les nouvelles révélations dans l'affaire Epstein.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Sous le coup de nouvelles révélations dans l'affaire Epstein, le prince déchu Andrew a quitté son luxueux domicile de Windsor pour s'installer sur le domaine royal de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, a rapporté mardi soir la BBC. Selon ses informations, l'ex-prince a quitté Royal Lodge lundi. Sollicité, le palais de Buckingham n'a pas souhaité confirmer l'information auprès de l'AFP.

Andrew résiderait désormais dans un logement temporaire, Wood Farm Cottage, le temps que sa future résidence permanente sur le même domaine, Marsh Farm, soit rénovée, selon le tabloïd The Sun. Le frère de Charles III avait été sommé en octobre de quitter ce luxueux manoir où il résidait depuis plus de vingt ans avec son ex-femme, Sarah Ferguson, après s'être vu retirer ses titres royaux en raison de son amitié avec Jeffrey Epstein.

Pression accrue

La pression s'est intensifiée ces derniers jours sur Andrew, mis en cause dans de nouvelles photos et emails du dossier Epstein, publiés vendredi par le ministère américain de la Justice. Parmi les nouveaux documents compromettants figurent des photos de lui agenouillé et penché au-dessus d'une femme allongée, ou des emails invitant Epstein à Buckingham pour parler en «privé». Ces révélations ont fait réagir le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a estimé que l'ex-prince devrait témoigner devant le Congrès américain sur ce qu'il sait des crimes du financier.

A lire aussi
De nouvelles personnalités rattrapées par les révélations des dossiers Epstein
Future reine, boss des JO...
De nouvelles personnalités éclaboussées par les dossiers Epstein
Générées par IA, des images de politiciens avec Epstein font le buzz
Zohran Mamdani, Maria Machado
Générées par IA, des images de politiciens avec Epstein font le buzz

Alors qu'Andrew était déjà accusé d'agressions sexuelles par la défunte Virginia Giuffre, une deuxième victime de Jeffrey Epstein a affirmé par la voix de son avocat que le pédocriminel américain l'avait envoyée au Royaume-Uni en 2010 pour avoir des relations sexuelles avec Andrew à Royal Lodge, près du château de Windsor. Un porte-parole de la police locale, la Thames Valley Police, a dit mardi soir qu'elle allait «examiner ces informations», mais que ni cette femme, ni son avocat, n'avaient pris contact avec elle.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus