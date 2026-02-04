Sous pression après de nouvelles révélations liées à l’affaire Epstein, le prince Andrew aurait quitté sa résidence de Windsor pour Sandringham. Des photos et emails récemment publiés ravivent la polémique.

AFP Agence France-Presse

Sous le coup de nouvelles révélations dans l'affaire Epstein, le prince déchu Andrew a quitté son luxueux domicile de Windsor pour s'installer sur le domaine royal de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, a rapporté mardi soir la BBC. Selon ses informations, l'ex-prince a quitté Royal Lodge lundi. Sollicité, le palais de Buckingham n'a pas souhaité confirmer l'information auprès de l'AFP.

Andrew résiderait désormais dans un logement temporaire, Wood Farm Cottage, le temps que sa future résidence permanente sur le même domaine, Marsh Farm, soit rénovée, selon le tabloïd The Sun. Le frère de Charles III avait été sommé en octobre de quitter ce luxueux manoir où il résidait depuis plus de vingt ans avec son ex-femme, Sarah Ferguson, après s'être vu retirer ses titres royaux en raison de son amitié avec Jeffrey Epstein.

Pression accrue

La pression s'est intensifiée ces derniers jours sur Andrew, mis en cause dans de nouvelles photos et emails du dossier Epstein, publiés vendredi par le ministère américain de la Justice. Parmi les nouveaux documents compromettants figurent des photos de lui agenouillé et penché au-dessus d'une femme allongée, ou des emails invitant Epstein à Buckingham pour parler en «privé». Ces révélations ont fait réagir le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a estimé que l'ex-prince devrait témoigner devant le Congrès américain sur ce qu'il sait des crimes du financier.

Alors qu'Andrew était déjà accusé d'agressions sexuelles par la défunte Virginia Giuffre, une deuxième victime de Jeffrey Epstein a affirmé par la voix de son avocat que le pédocriminel américain l'avait envoyée au Royaume-Uni en 2010 pour avoir des relations sexuelles avec Andrew à Royal Lodge, près du château de Windsor. Un porte-parole de la police locale, la Thames Valley Police, a dit mardi soir qu'elle allait «examiner ces informations», mais que ni cette femme, ni son avocat, n'avaient pris contact avec elle.