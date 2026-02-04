De fausses images générées par IA montrant des personnalités aux côtés de Jeffrey Epstein circulent massivement en ligne. Des experts alertent sur une campagne de désinformation amplifiée sur les réseaux sociaux.

Générées par IA, des images de politiciens avec Epstein font le buzz

AFP Agence France-Presse

Des utilisateurs sur les réseaux sociaux ont généré ou modifié de fausses images via l'intelligence artificielle (IA) montrant à tort des personnalités politiques aux côtés du criminel sexuel Jeffrey Epstein. Le maire de New York Zohran Mamdani en fait partie, selon des experts mardi.

Selon le groupe américain de surveillance de la désinformation NewsGuard, sept images de ce type ont collectivement fait plus de 21 millions de vues sur X. Au total, près de 3,5 millions de pages – documents, photos, vidéos – de ce dossier tentaculaire ont été publiées par le ministère américain de la Justice depuis décembre.

Démêler le vrai du faux

L'affaire Epstein a impliqué des personnalités comme l'ancien prince Andrew d'Angleterre, l'intellectuel américain Noam Chomsky, ou encore l'ex-président américain démocrate Bill Clinton. Mais des utilisateurs conservateurs ont diffusé sur les réseaux sociaux des clichés montrant Mira Nair, cinéaste et mère de Zohran Mamdani, posant avec lui quand il était enfant aux côtés de Jeffrey Epstein.

Selon NewsGuard, il s'agit de fausses images générées par IA. L'organisme a expliqué qu'une analyse des photos à l'aide de l'IA Gemini de Google a permis de détecter un SynthID, filigrane invisible destiné à identifier le contenu généré par l'IA. Dans une publication sur X vue plus de 1,5 million de fois, Alex Jones, animateur de radio américain et amateur des théories du complot, a publié l'une de ces images et a affirmé que le chatbot IA d'Elon Musk, Grok, l'avait qualifiée de réelle.

Maria Machado

Une autre image montre Jeffrey Epstein assis à côté de la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado lors du Hampton Classic Horse Show, un concours équestre aux Etats-Unis, en 2002. A l'aide d'une recherche d'image inversée, NewsGuard a déterminé que l'image était une version modifiée d'un cliché sur lequel apparaît l'ancien financier avec un homme d'affaires américain.

Figure de la jet-set new-yorkaise dans les années 1990-2000, Jeffrey Epstein était accusé d'avoir exploité sexuellement plus de mille jeunes femmes, dont des mineures. Il s'est suicidé en prison en 2019, avant son procès.