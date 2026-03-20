Mette-Marit reconnaît avoir été trompée par Jeffrey Epstein. La future reine de Norvège admet ne pas avoir vérifié son passé et assume sa proximité avec le criminel sexuel.

La princesse de Norvège Mette-Marit dit avoir été «manipulée et trompée» par Epstein

La princesse de Norvège Mette-Marit dit avoir été «manipulée et trompée» par Epstein

AFP Agence France-Presse

La princesse Mette-Marit, future reine de Norvège, affirme avoir été «manipulée et trompée» par Jeffrey Epstein, dans un entretien diffusé vendredi, où elle s'explique sur sa proximité avec le criminel sexuel américain. La publication de nouvelles masses de documents dans l'affaire Epstein aux Etats-Unis fin janvier avait mis en évidence une correspondance soutenue et à la tonalité parfois intime entre 2011 et 2014 entre la princesse et le financier, mort en prison en 2019.

S'ajoutant à d'autres scandales, ces révélations avaient terni l'image de la famille royale: plusieurs sondages ont ensuite montré qu'une majorité de Norvégiens étaient désormais opposés à ce que Mette-Marit monte un jour sur le trône aux côtés du prince héritier Haakon. «J'aurais bien sûr souhaité ne jamais l'avoir rencontré», a dit Mette-Marit lors de l'entretien d'une vingtaine de mminutes avec la chaîne publique NRK.

«C'était avant tout un ami»

«C'est extrêmement important pour moi d'assumer le fait de ne pas avoir vérifié plus attentivement son passé, et d'assumer aussi d'avoir été à ce point manipulée et trompée», a-t-elle affirmé. Mette-Marit a coupé court aux spéculations sur la nature de sa relation avec Epstein.

«C'était une relation amicale: c'était avant tout un ami pour moi. Mais si votre question est de savoir si la relation avait une autre nature, la réponse est non», a-t-elle dit. Selon les échanges exhumés par les médias norvégiens, elle a écrit en 2011 à Epstein qu'elle l'avait «googlé». «Oui, ça n'a pas fait une très bonne impression», lui avait-elle alors dit, en ponctuant sa phrase d'un smiley.

Epstein avait alors été déjà condamné en 2008 à un peu plus d'un an de prison pour sollicitation de prostitution de mineure. En janvier 2013, elle a aussi logé avec une amie dans la maison d'Epstein à Palm Beach en Floride pendant quatre jours en janvier 2013.