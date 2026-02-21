DE
Polémique en Norvège
Prise dans les scandales sexuels, la famille royale est détestée

La princesse Mette-Marit est au cœur d'un scandale lié à Jeffrey Epstein. En Norvège, le soutien à la monarchie tombe à 60%, son plus bas niveau jamais enregistré.
Le prince héritier Haakon, la princesse héritière Mette-Marit et la princesse Ingrid Alexandra, le roi Harald et la reine Sonja.
La popularité de la famille royale norvégienne, empêtrée dans les scandales, est au plus bas d'après un sondage publié samedi par la télévision publique NRK. 60% de la population norvégienne soutient la monarchie, dix points de moins qu'un mois auparavant, un niveau «qui n'a jamais été aussi bas», a précisé NRK.

La période est tourmentée pour la famille royale norvégienne. La princesse Mette-Marit, qui s'est mariée avec le prince héritier Haakon en 2001, apparaît à de multiples reprises dans les millions de pages diffusées par le ministère américain de la Justice, révélant une complicité insoupçonnée entre elle et le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. Sur une échelle de 1 à 10, sa note a diminué de moitié, passant de de 7,4 à 3,7.

Fin janvier, dans une autre enquête d'opinion publiée par la chaîne TV2, 47,6% des personnes interrogées disaient qu'elle ne devrait pas devenir reine, et seules 28,9% répondent le contraire. Son fils Marius Borg Høiby, né d'une brève relation antérieure à son mariage avec Haakon est lui jugé pour 38 chefs d'accusation, dont quatre viols et des violences sur des proches.

Il nie les accusations

Le jeune homme de 29 ans, qui ne fait pas partie de la famille royale, conteste les accusations les plus graves. Le roi Harald, qui fête ses 89 ans samedi, est le membre le plus populaire de la famille royale, avec une note de 9,2, loin devant son fils qui obtient 7,9. Le sondage a été réalisé par l'institut Norstat sur un échantillon de plus d'un millier de personnes.

