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Deux enquêtes ouvertes
Au Royaume-Uni, de nouvelles accusations émergent dans l’affaire Epstein

La police britannique enquête sur deux accusations de violences sexuelles sur mineur liées à Jeffrey Epstein, survenues dans les années 1980 et 1990 dans le Surrey et le Berkshire, selon un communiqué publié ce mardi.
Publié: il y a 19 minutes
La police britannique enquête sur deux affaires liées à Jeffrey Epstein.
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

La police britannique a annoncé mardi enquêter sur deux différentes accusations de violences sexuelles sur mineur, qui auraient eu lieu dans les années 1980 et 1990, en lien avec le pédocriminel américain Jeffrey Epstein. Ces enquêtes font suite à la publication il y a plusieurs mois par le ministère américain de la Justice de documents relatifs au financier Jeffrey Epstein, retrouvé mort dans sa cellule en 2019, a indiqué la police du Surrey dans un communiqué.

L'une des enquêtes concerne des faits survenus dans le Surrey (sud-ouest de Londres) et le Berkshire (ouest de Londres) «entre le milieu des années 1990 et l'an 2000», a précisé la police. L'autre porte sur «la période du milieu à la fin des années 1980 dans l'ouest du Surrey». Il n'y a pas eu d'interpellation.

Aucun nom mentionné

La police du Surrey avait lancé un appel à témoins en février, après la publication en décembre de documents expurgés par le ministère de la Justice des Etats-Unis, contenant des accusations de «trafic d'êtres humains et d'agressions sexuelles anciennes sur un mineur» entre 1994 et 1996, dans le village de Virginia Water, dans le Surrey. Comme en février, la police britannique ne fait mention d'aucun nom dans son communiqué publié mardi. L'affaire Epstein a eu de fortes répercussions au Royaume-Uni.

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Andrew Mountbatten-Windsor, frère du roi Charles III, a été déchu de ses titres royaux en octobre en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein. Il a été accusé d'agressions sexuelles par l'Américaine Virginia Giuffre, notamment lorsqu'elle avait 17 ans. Celle-ci s'est suicidée en avril 2025. Il a toujours nié toute culpabilité.

Soupçonné de «manquement dans l'exercice d'une fonction publique», l'ancien prince a été arrêté et placé en garde à vue pendant plusieurs heures en février, du jamais vu dans l'histoire moderne de la monarchie britannique. Cette enquête porte sur des documents confidentiels qu'il aurait transmis à Jeffrey Epstein du temps où il était envoyé spécial pour le Commerce du Royaume-Uni (2001-2011). L'ancien ministre et ambassadeur aux États-Unis, Peter Mandelson, fait lui aussi l'objet d'une enquête, également soupçonné d'abus de pouvoir en raison de ses liens avec Epstein.

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