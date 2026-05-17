Une enquête pour traite des êtres humains est en cours à Paris après la révélation de nouveaux fichiers liés à Jeffrey Epstein. Une dizaine de nouvelles victimes présumées se sont déjà manifestées.

Une dizaine de nouvelles victimes se sont manifestées auprès du parquet de Paris

Une dizaine de nouvelles victimes se sont manifestées auprès du parquet de Paris

AFP Agence France-Presse

«Une dizaine» de nouvelles victimes présumées de Jeffrey Epstein se sont manifestées auprès du parquet de Paris, a déclaré dimanche la procureure Laure Beccuau, interrogée sur RTL. «Aucune des personnes susceptibles d'être mises en cause n'a été entendue» jusqu'à présent, a-t-elle précisé.

Le parquet de Paris a ouvert une large enquête pour «traite des êtres humains» après la publication par le gouvernement américain de milliers de fichiers appartenant au criminel sexuel décédé en 2019. L'objectif est notamment d'identifier ceux qui auraient pu lui permettre de faciliter ses crimes en France, par exemple en lui fournissant ses victimes.

Nouvelles analyses en cours

Au total, une vingtaine de victimes se sont manifestées, dont une dizaine n'étaient pas encore connues du parquet. Les autres étaient notamment des victimes de Jean-Luc Brunel, agent de mannequins mis en examen pour viol sur mineurs, qui s'est suicidé en détention en 2022, ou de Gérald Marie, ex-dirigeant de la prestigieuse agence de mannequins Elite, visé par des plaintes et qui a nié publiquement les faits par le biais de son avocate.

«Nous entendons ces victimes, un certain nombre d'entre elles sont à l'étranger», a expliqué la procureure. «Nous avons ressorti l'ordinateur d'Epstein, sa téléphonie, ses carnets d'adresses», qui font l'objet de nouvelles analyses, a-t-elle précisé. «Nous aurons aussi des demandes d'entraide internationale».

Identifier son réseau

«C'est quand on aura complété notre connaissance» des relations «d'Epstein avec les autres protagonistes» de son réseau en France «que nous entendrons les mis en cause». Un autre homme et possible recruteur pour Epstein, Daniel Siad, fait ainsi l'objet d'une enquête à Paris, après des plaintes de victimes potentielles.

Ces investigations pour trouver qui dans l'entourage d'Epstein a pu l'aider, par exemple en rabattant des jeunes victimes vers lui, n'empêchent pas la poursuite par ailleurs d'investigations pour des violences sexuelles dont ces complices ont pu eux-même se rendre coupables.