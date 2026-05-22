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Epidémie d'Ebola
Au moins 177 morts et des centaines de cas suspects

L'OMS alerte sur l'épidémie d'Ebola en RDC: 750 cas suspects, 177 décès possibles et 82 infections confirmées. La situation reste critique, entravée par les violences dans l'est du pays.
Publié: il y a 41 minutes
Le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a tenu une conférence de presse ce vendredi.
Photo: keystone-sda.ch

L'épidémie d'Ebola en RDC a fait près de 750 cas suspects et 177 décès sont suspectés d'être liés au virus, selon le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Et 82 infections ont été confirmées, a-t-il dit vendredi sur les réseaux sociaux.

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«Nous savons que l'épidémie en République démocratique du Congo (RDC) est bien plus importante», ajoute le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En Ouganda, la situation est stable avec deux cas confirmés et un décès.

Un Américain a été testé positif. Et un autre cas, contact très exposé, a été transféré en République tchèque. Les violences dans l'est de la RDC et l'insécurité empêchent la réponse, a également expliqué le chef de l'OMS. De son côté, la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a affirmé vendredi que l'épidémie pouvait encore être limitée. Mais les prochains jours seront cruciaux, a dit à la presse une responsable.

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