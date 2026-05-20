La Suisse est prête à soigner des patients atteints d'Ebola, a affirmé l'OFSP ce mercredi. Les HUG et Zurich gèreront d'éventuels cas graves, comme en 2014 avec succès.

La Suisse se dit prête face à d’éventuels patients Ebola

La Suisse se dit prête face à d’éventuels patients Ebola

ATS Agence télégraphique suisse

Contrairement à l'Allemagne, la Suisse n'a reçu à ce jour aucune demande pour prendre en charge des personnes contaminées par le virus Ebola. C'est ce qu'a déclaré mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) à l'agence de presse Keystone-ATS.

La Suisse serait parfaitement capable de faire face aux cas les plus sérieux. Les hôpitaux universitaires de Genève et de Zurich seraient responsables des patients infectés par l'Ebola. Ce sont les établissements de référence dans le pays pour l'Ebola et des maladies similaires très contagieuses.

Des demandes d'accueil seront toujours discutées avec les hôpitaux de référence. La prise en charge des malades atteints d'Ebola mobilise en effet beaucoup de personnel, soignant ou non soignant.

Flambée des cas en RDC

Concernant la flambée d'Ebola en RDC, l'OFSP suit la situation de très près et est disposé à échanger avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres organisations internationales. Actuellement, il n'existe pas d'indices conduisant à un risque pour la Suisse. L'OMS estime très peu probable une large propagation de la maladie.

La Suisse a déjà soigné une personne infectée par le virus Ebola. En novembre 2014, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) avaient pris en charge un médecin cubain qui avait été contaminé en Sierra Leone lors d'une opération d'aide humanitaire.

Agé à l'époque de 43 ans, l'homme avait été placé dans une chambre spéciale à pression négative. Le patient avait pu être soigné et était retourné à Cuba après son traitement. Les autorités suisses avaient tiré un bilan positif de cette opération.