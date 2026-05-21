Un vol Paris-Détroit d'Air France a dû atterrir à Montréal mercredi pour débarquer un passager congolais, interdit d'entrée aux États-Unis à cause des restrictions liées à Ebola.

Un vol Paris-Détroit arrêté pour débarquer un passager congolais

Un vol Paris-Détroit arrêté pour débarquer un passager congolais

AFP Agence France-Presse

Un vol Paris-Détroit d'Air France mercredi a dû s'arrêter à Montréal pour débarquer un passager ressortissant de RD Congo, en raison des précautions des États-Unis face à l'épidémie d'Ebola, a indiqué jeudi la compagnie. Selon les données de flightradar24, ce vol avait décollé à 16H03 (14H03 GMT) de Paris-Charles-de-Gaulle, et a atterri dans un premier temps à Montréal, à 17H15 heure locale (21H15 GMT).

Après plus d'une heure d'escale, il a pu redécoller vers sa destination initiale, où il est arrivé à 20H08 (0H08 GMT jeudi). Air France a indiqué à l'AFP avoir dû se plier au «refus d'entrée sur le territoire américain d'un client ressortissant congolais présent à bord». Ce passager, sans symptôme, «a pu débarquer à Montréal», a ajouté la compagnie. «Il n'y avait pas d'urgence médicale à bord».

Le personnel s'équipe de masques

Les États-Unis n'autorisent l'arrivée des ressortissants de la République démocratique du Congo que dans un seul aéroport, Washington-Dulles. Une passagère interrogée par la chaîne américaine CBS s'est montrée critique face à la communication du commandant de bord. Selon elle, alors que l'avion survolait l'Atlantique, il a annoncé qu'il devrait faire escale à Montréal, en précisant que l'appareil ne connaissait aucune défaillance, mais sans divulguer la raison exacte.

Elle a rapporté s'être inquiétée en voyant le personnel navigant revêtir des masques. «Le fait d'avoir un équipage qui porte des masques alors qu'ils ne nous informaient pas de ce qui se passait est très préoccupant», a-t-elle dit à CBS.