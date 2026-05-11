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Un avion de Turkish Airlines prend feu à Katmandou
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Les occupants évacués:Un avion de Turkish Airlines prend feu à Katmandou

Aucun blessé
Un avion de Turkish Airlines prend feu en atterrissant à Katmandou

Un Airbus A330 de Turkish Airlines a pris feu lundi à l’atterrissage à Katmandou, au Népal, sans faire de blessés. Les 288 occupants ont été évacués et une enquête a été ouverte.
Publié: il y a 18 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
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Des employés au sol récupèrent une échelle de secours après l'incendie lors de l'atterrissage à l'aéroport international Tribhuvan de Katmandou.
Photo: keystone-sda.ch

Un avion de la compagnie Turkish Airlines transportant 277 passagers et onze membres d'équipage a pris feu lundi lors de son atterrissage à l'aéroport de Katmandou, sans faire de blessés, ont indiqué les autorités.

Une étincelle au niveau du train d'atterrissage droit a déclenché un incendie à bord de l'appareil - un Airbus A330 - en provenance d'Istanbul, selon Gyanendra Bhul, porte-parole de l'Autorité de l'aviation civile du Népal.

«Tous les occupants sont sains et saufs, les opérations de secours sont terminées. Nous enquêtons désormais sur l'accident», a déclaré M. Bhul à l'AFP. L'unique piste de l'aéroport de la capitale du Népal a été fermée pendant près de deux heures lundi matin, a précisé le porte-parole.

Le pays compte certaines des pistes les plus dangereuses du monde

Le pays himalayen compte certaines des pistes les plus isolées et les plus dangereuses du monde, au milieu de pics enneigés, représentant un véritable défi même pour les pilotes chevronnés.

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Les autorités népalaises ont annoncé l'an dernier des projets d'installation de nouveaux systèmes radar et de surveillance météorologique. A la suite d'une série de crashs, l'Union européenne a banni tous les transporteurs népalais de son espace aérien pour des raisons de sécurité.

En 2015, un appareil de la compagnie Turkish Airlines transportant 224 passagers avait quitté la piste à l'atterrissage à Katmandou, sans faire de blessés. L'accident avait provoqué la fermeture de la piste pendant quatre jours et entraîné l'annulation de nombreux vols internationaux.

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