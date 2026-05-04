Un Boeing 767-400 de la compagnie United Airlines a percuté un camion de livraison sur une autoroute longeant l’aéroport de Newark, près de New York. L'appareil a également accroché un lampadaire, selon plusieurs sources officielles citées par l'AFP.

Un avion United Airlines heurte un camion et un lampadaire sur une autoroute

Un avion United Airlines heurte un camion et un lampadaire sur une autoroute

AFP Agence France-Presse

Un Boeing 767-400 de la compagnie aérienne américaine United Airlines a heurté un camion de livraison circulant sur une autoroute longeant l'aéroport de Newark, près de New York, et a accroché un lampadaire de cet axe routier fréquenté, ont indiqué à l'AFP plusieurs sources officielles.

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«Alors qu'il était en approche pour atterrir à l'aéroport international Newark Liberty, le vol 169 de United Airlines a heurté un lampadaire du New Jersey Turnpike (une autoroute, NDLR) vers 14H00, heure locale, dimanche 3 mai», a indiqué un porte-parole du régulateur américain de l'aviation (FAA), précisant qu'une enquête avait été ouverte.

Selon l'Autorité portuaire de New York-New Jersey (PANYNJ), qui gère cet aéroport, l'avion a également heurté un camion qui circulait sur l'autoroute. L'appareil, qui effectuait la liaison Venise-Newark, transportait 221 passagers et dix membres d'équipage.Il s'est posé sans encombre et personne n'a été blessé à bord.

Le chauffeur est «ok»

Des dégâts «mineurs» ont été observés sur l'appareil, a précisé l'autorité portuaire, indiquant que le service avait pu rapidement reprendre normalement après que des employés ont passé la piste au peigne fin à la recherche d'éventuels débris. En revanche, le chauffeur du camion a été transporté à l'hôpital pour cause de blessures légères mais a pu rapidement en sortir, a-t-elle ajouté.

Chuck Paterakis, vice-président de la société de boulangerie H&S Bakery à laquelle appartient le camion accidenté, a précisé dans un message à l'AFP que son chauffeur était «ok» et «souffr(ait) de petites entailles». Selon plusieurs sites spécialisés dans l'aviation, l'avion a été livré en mai 2002.

De son côté, la compagnie aérienne a indiqué que les passagers avaient débarqué normalement au terminal. «Notre équipe de maintenance examine les dégâts sur l'appareil», a-t-elle poursuivi, assurant qu'une «enquête rigoureuse» serait menée en interne.

«L'équipage a été retiré du planning de vol dans le cadre de cette procédure», a-t-elle indiqué. Contactés par l'AFP, la police du New Jersey qui est intervenue sur l'autoroute et le constructeur Boeing n'ont pas réagi dans l'immédiat.