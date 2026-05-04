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Près de New York
Un avion United Airlines heurte un camion et un lampadaire sur une autoroute

Un Boeing 767-400 de la compagnie United Airlines a percuté un camion de livraison sur une autoroute longeant l’aéroport de Newark, près de New York. L'appareil a également accroché un lampadaire, selon plusieurs sources officielles citées par l'AFP.
Publié: il y a 12 minutes
Le chauffeur du camion a été transporté à l'hôpital pour cause de blessures légères mais a pu rapidement en sortir.
Photo: Capture d'écran X
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AFP Agence France-Presse

Un Boeing 767-400 de la compagnie aérienne américaine United Airlines a heurté un camion de livraison circulant sur une autoroute longeant l'aéroport de Newark, près de New York, et a accroché un lampadaire de cet axe routier fréquenté, ont indiqué à l'AFP plusieurs sources officielles. 

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«Alors qu'il était en approche pour atterrir à l'aéroport international Newark Liberty, le vol 169 de United Airlines a heurté un lampadaire du New Jersey Turnpike (une autoroute, NDLR) vers 14H00, heure locale, dimanche 3 mai», a indiqué un porte-parole du régulateur américain de l'aviation (FAA), précisant qu'une enquête avait été ouverte.

Selon l'Autorité portuaire de New York-New Jersey (PANYNJ), qui gère cet aéroport, l'avion a également heurté un camion qui circulait sur l'autoroute. L'appareil, qui effectuait la liaison Venise-Newark, transportait 221 passagers et dix membres d'équipage.Il s'est posé sans encombre et personne n'a été blessé à bord.

Le chauffeur est «ok»

Des dégâts «mineurs» ont été observés sur l'appareil, a précisé l'autorité portuaire, indiquant que le service avait pu rapidement reprendre normalement après que des employés ont passé la piste au peigne fin à la recherche d'éventuels débris. En revanche, le chauffeur du camion a été transporté à l'hôpital pour cause de blessures légères mais a pu rapidement en sortir, a-t-elle ajouté.

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Chuck Paterakis, vice-président de la société de boulangerie H&S Bakery à laquelle appartient le camion accidenté, a précisé dans un message à l'AFP que son chauffeur était «ok» et «souffr(ait) de petites entailles». Selon plusieurs sites spécialisés dans l'aviation, l'avion a été livré en mai 2002.

De son côté, la compagnie aérienne a indiqué que les passagers avaient débarqué normalement au terminal. «Notre équipe de maintenance examine les dégâts sur l'appareil», a-t-elle poursuivi, assurant qu'une «enquête rigoureuse» serait menée en interne. 

«L'équipage a été retiré du planning de vol dans le cadre de cette procédure», a-t-elle indiqué. Contactés par l'AFP, la police du New Jersey qui est intervenue sur l'autoroute et le constructeur Boeing n'ont pas réagi dans l'immédiat.

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