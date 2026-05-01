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Epais brouillard
Quatre morts dans une collision en Indonésie

Quatre personnes, dont deux enfants, sont décédées vendredi en Indonésie dans une collision entre un train et une voiture à Java central, causée par un épais brouillard. Le véhicule a été projeté sur 20 mètres avant de se renverser.
Publié: il y a 12 minutes
Un train a percuté une voiture transportant neuf personnes dans le centre de Java.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Quatre personnes, dont deux enfants, ont été tuées dans une collision entre un train et une voiture en Indonésie vendredi, a annoncé la police, quelques jours après un accident ferroviaire mortel en périphérie de la capitale Jakarta.

Le conducteur de la voiture impliquée dans la collision, survenue dans la province de Java central, n'a pas vu le train approcher à un passage à niveau en raison d'un épais brouillard, selon le communiqué de la police.

Le train a percuté la voiture, qui transportait neuf personnes et qui a été projetée sur environ 20 mètres avant de heurter un poteau et de se renverser dans une rizière. Quatre passagers, dont une fillette de deux ans et une autre âgée de dix ans, ont été tués, tandis que le conducteur et les autres passagers ont été blessés.

Accidents fréquents

Ce drame survient quelques jours seulement après une autre grave collision ferroviaire. Lundi, un train a violemment percuté le dernier wagon réservé aux femmes d'un train de banlieue à l'arrêt près de la gare de Bekasi Timur, dans l'Ouest de Java, tuant 16 femmes et faisant au moins 90 blessés.

Le président Prabowo Subianto a imputé cet accident à l'insécurité des passages à niveau et a ordonné une mise à niveau à l'échelle nationale, avec l'installation de postes de garde ou de ponts.

Les accidents de transport sont fréquents en Indonésie, vaste archipel où les bus, trains et même avions sont souvent anciens et mal entretenus.

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