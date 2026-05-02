DE
FR

22 morts en Bolivie
Le pilote et le copilote de l'avion rempli de billets tous deux placés en détention

Le pilote et le copilote d’un avion militaire bolivien, écrasé le 27 février près de La Paz avec 22 morts, ont été arrêtés et inculpés pour homicide involontaire, selon le procureur Favio Maldonado.
Publié: il y a 32 minutes
Photo: keystone-sda.ch

Le pilote et le copilote d'un avion militaire qui transportait des milliers de billets de banque et s'est écrasé en février en Bolivie, provoquant la mort de 22 personnes, ont été arrêtés et placés en détention, ont rapporté samedi des médias citant le procureur chargé de l'affaire.

L'appareil, qui transportait des billets émis par la Banque centrale, a été victime d'un accident le 27 février au moment de son atterrissage à l'aéroport d'El Alto, à une quinzaine de kilomètres de La Paz. Il a quitté la piste et fini sa course sur une avenue où il a percuté des civils et répandu des milliers de billets de banque.

Il transportait l'équivalent de 60 millions de dollars. Des centaines de passants et de riverains s'étaient alors précipités dans les décombres de l'avion pour ramasser une partie des billets, ensuite invalidés par l'Etat, poussant la police à intervenir avec du gaz lacrymogène.

A lire aussi
Des voleurs recherchés après le crash d'un avion chargé de cash en Bolivie
Perquisitions à la pelle
Des voleurs recherchés après le crash d'un avion chargé de cash en Bolivie
Un avion rempli de billets de banque s'écrase en Bolivie
Au moins 22 morts
Un avion rempli de billets de banque s'écrase en Bolivie

Le procureur Favio Maldonado a dit à la chaîne de télévision Unitel que le ministère public avait émis jeudi un mandat d'arrêt visant le pilote et le copilote. Ils ont été appréhendés, interrogés vendredi, inculpés d'homicide involontaire et placés en détention provisoire, selon la même source.

Des défaillances humaines et techniques

L'enquête a révélé que l'appareil n'avait pas reçu en temps voulu les informations du contrôle aérien et tenté de changer de trajectoire en raison de mauvaises conditions météorologiques. «Peut-être que si l'équipage avait reçu le bulletin météorologique spécial de la station de La Paz dès le départ, il aurait pu prendre une autre trajectoire», avait estimé plus tôt le colonel Richard Alarcon, qui dirige la commission d'enquête.

Le pilote a en outre fait atterrir l'avion sur sa partie avant, rendant plus difficile l'utilisation des freins sur une piste mouillée à cause du mauvais temps, selon le rapport. Celui-ci indique aussi que l'agent du contrôle aérien était un stagiaire qui n'a pas fourni à l'appareil d'informations «sur les conditions d'exploitation de la piste».

«Cet accident aurait pu être évité», a jugé Richard Alarcon.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus