Perquisitions à la pelle
Des voleurs recherchés après le crash d'un avion chargé de cash en Bolivie

Un avion militaire bolivien transportant 7,2 millions de dollars s'est écrasé vendredi à El Alto, causant 24 morts. Des centaines ont pillé les billets, entraînant au moins 22 perquisitions.
Publié: 08:19 heures
L'avion transportait 7,2 millions de dollars en monnaie locale.
Photo: GABRIEL MARQUEZ
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La police bolivienne a annoncé lundi avoir perquisitionné plus d'une vingtaine de logements à la recherche des billets de banque volés après l'accident d'un avion militaire près de La Paz. L'appareil transportait l'équivalent de 7,2 millions de dollars en boliviano.

Le C-130 Hercules est sorti de piste vendredi à l'atterrissage à l'aéroport d'El Alto, percutant des véhicules sur une autoroute. Au moins 24 personnes sont mortes. En provenance de Santa Cruz (est), il approvisionnait la capitale en argent, selon le ministère de l'économie.

Chaos autour de l'avion

Après l'accident, des centaines de personnes se sont précipitées pour ramasser les billets éparpillés au sol. Certaines sont entrées dans l'appareil éventré pour accéder à la riche cargaison. La police, dépêchée sur place, a dû faire usage de gaz lacrymogène pour les écarter tandis que les pompiers menaient les opérations de secours sur les victimes.

«Quand quelqu'un réussissait à attraper une liasse ou une caisse de billets, il se mettait à courir. Et des gens commençaient à lui arracher l'argent [...] Cela a duré toute la nuit», avait expliqué à l'AFP Abigail Perez, une étudiante habitant El Alto.

Plus de 20 perquisitions

«Vingt-deux perquisitions» ont été effectuées là «où des billets ont été trouvés», a déclaré lundi le colonel Henry Pinto, chargé de l'enquête. La banque centrale a précisé que les billets que transportait l'appareil accidenté seraient tous annulés et ne pourraient être réintroduits dans le système financier.

Après l'accident, les autorités ont ordonné la destruction des billets dans un immense bûcher improvisé à l'aéroport. Dans un entretien à la chaîne de télévision Unitel, le ministre de l'économie, José Gabriel Espinoza, a indiqué qu'"environ 30%» des billets avaient été «volés».

