Maisons recouvertes de boue
Trois morts et huit disparus après une «crue historique» en Bolivie

Une crue historique du Rio Piraí en Bolivie a fait au moins trois morts et huit disparus. Les localités d'El Torno et La Guardia ont été touchées par des pluies diluviennes, forçant des familles à se réfugier sur les toits de leurs maisons.
Publié: 07:05 heures
es familles ont été contraintes de se réfugier sur les toits de leur maison, en raison de la rapide montée des eaux.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Au moins trois personnes sont mortes et huit autres sont portées disparues en Bolivie après la «crue historique» d'une des grandes rivières du pays, en raison de pluies diluviennes. Le débordement du Rio Piraí a touché les localités d'El Torno et La Guardia.

«Trois personnes décédées ont été retrouvées, piégées, ensevelies dans des amas de bois, et il y aurait huit autres personnes portées disparues», a déclaré samedi le vice-président bolivien Edmand Lara.

D'après Edmand Lara, «des maisons ont été recouvertes par la boue, des gens ont pratiquement perdu tous leurs animaux et leurs effets personnels». Des familles ont été contraintes de se réfugier sur les toits de leur maison, en raison de la rapide montée des eaux.

Personnes coincées sur les toits

La mairie d'El Torno, dans le département de Santa Cruz, a assuré dans une vidéo que la priorité serait de porter secours par hélicoptère aux personnes coincées sur les toits et même dans des arbres.

Selon le directeur du service d'endiguement des eaux et de régulation du Rio Piraí, José Antonio Rivero, ce sont des pluies hors du commun qui ont provoqué une «crue historique» dans la région, provoquant même l'effondrement d'un pont sur la rivière.

La saison des pluies en Bolivie commence généralement en novembre et dure jusqu'en avril. Sur la période novembre 2024 à avril dernier, 51 personnes sont mortes en raison des intempéries, selon des données officielles.

