218 disparus
Les inondations ont fait plus d'un millier de morts en Indonésie

Le bilan des inondations et glissements de terrain qui ont frappé l'Indonésie il y a deux semaines dépasse désormais le millier de morts. Il s'établit à 1003 morts et 218 disparus, a annoncé samedi l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).
Publié: il y a 17 minutes
La province d'Aceh, à l'extrémité occidentale de l'île indonésienne de Sumatra, est la région la plus touchée par les inondations (archives).
Photo: Albert Ivan Damanik
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le bilan des inondations et glissements de terrain survenus en Indonésie il y a deux semaines dépasse désormais le millier de morts. Selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), 1003 personnes ont perdu la vie et 218 sont toujours portées disparues.

Les inondations qui ont touché les provinces de Sumatra nord et ouest et d'Aceh ont également fait plus de 5400 blessés tandis que 1,2 million d'habitants sont toujours hébergés dans des abris temporaires, a ajouté l'agence.

