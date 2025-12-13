ATS Agence télégraphique suisse
Le bilan des inondations et glissements de terrain survenus en Indonésie il y a deux semaines dépasse désormais le millier de morts. Selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), 1003 personnes ont perdu la vie et 218 sont toujours portées disparues.
Les inondations qui ont touché les provinces de Sumatra nord et ouest et d'Aceh ont également fait plus de 5400 blessés tandis que 1,2 million d'habitants sont toujours hébergés dans des abris temporaires, a ajouté l'agence.
