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Environ 70 personnes évacuées
Un immeuble s'effondre après une explosion à Rome, deux blessés graves

Un bâtiment s'est effondré dimanche à Rome après une explosion de gaz. Deux personnes âgées ont été grièvement blessées et environ 70 habitants ont été évacuées.
Publié: 16:26 heures
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La puissance de l'explosion était telle que d'autres bâtiments situés à proximité ont été endommagés.
Photo: VIGILI DEL FUOCO
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Marian Nadler

Un immeuble s’est effondré dimanche dans le quartier de Ponte Galeria, à l’ouest de Rome, après l’explosion d’une bonbonne de gaz. L’information a été rapportée à la fois par l’agence de presse italienne Ansa et le «Corriere della Sera».

La déflagration s’est produite sur la Via Tavagnasco, dans le quartier de Piana del Sole. Deux personnes âgées ont été gravement blessées. La violence de l’explosion a également endommagé trois autres habitations ainsi que plusieurs véhicules stationnés à proximité.

Les victimes sont un couple de 86 et 84 ans, transporté à l’hôpital dans un état critique. Selon le «Corriere della Sera», ils souffrent de brûlures sur environ 20% de la surface du corps.

Logements alentours inhabitables

Les forces de l’ordre ont rapidement sécurisé le périmètre afin de permettre aux secours d’intervenir. Environ 70 personnes ont été évacuées après l’explosion et doivent être relogées. Les logements voisins ont été déclarés inhabitables.

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Des débris auraient été projetés jusqu’à 200 mètres de distance, selon de premiers témoignages. «Les vitres de ma maison ont volé en éclats», a témoigné un habitant de la rue où s’est produite l’explosion.

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