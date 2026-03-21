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«Ils préparaient un attentat»
Deux anarchistes meurent en fabriquant une bombe artisanale

Deux anarchistes sont morts dans l’explosion d’une bombe artisanale près de Rome. Selon les médias, ils préparaient vraisemblablement un attentat.
Publié: il y a 25 minutes
L’explosion s’est produite dans un hangar en périphérie de Rome.
Photo: IMAGO/Sipa USA
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AFP Agence France-Presse

Deux anarchistes italiens connus des services de police sont morts vendredi après une explosion dans un hangar de la périphérie de Rome où ils préparaient vraisemblablement une bombe, ont rapporté samedi les médias. «Ils préparaient un attentat», mais «ils ne voulaient pas tuer, leurs actions sont toujours de démonstration, ils ne frappent pas pour provoquer des massacres», a indiqué le quotidien La Repubblica.

Selon les médias, Alessandro Mercogliano et Sara Ardizzone préparaient des actions pour attirer l'attention sur le cas d'un autre personnage, Alfredo Cospito, devenu une figure de proue du mouvement anarchiste italien. Alfredo Cospito, 58 ans, à l'origine de colis piégés et diverses attaques contre les autorités il y a une dizaine d'années, a été condamné à plus de 20 ans de prison.

Grève de la faim

Il est incarcéré sous le régime de détention connu sous le nom de 41-bis s'appliquant essentiellement à des prisonniers poursuivis pour crimes mafieux et terroristes. Régulièrement dénoncé par les ONG de défense des droits, il fait partie d'un arsenal législatif et pénitentiaire parfois désigné sous le nom de «prison dure».

Or un tribunal devrait décider en mai si maintenir ce régime ou l'alléger. D'où l'hypothèse des médias que l'engin explosif que les deux anarchistes préparaient pourrait être lié à cette échéance pour attirer de nouveau l'attention sur Alfredo Cospito, qui avait fait une grève de la faim il y a trois ans pour protester contre ce régime carcéral. 

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