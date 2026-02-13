A Shanghai, un tunnel de métro en construction s'est effondré mercredi, créant un gouffre. Il n'y aurait eu aucun blessé, selon les autorités locales.

Un gouffre spectaculaire avale une route au coeur de Shanghai

A Shanghai, capitale financière de la Chine, un tunnel de métro en construction s'est effondré. L'incident a créé un gouffre à un carrefour situé au-dessus, dans le sud-ouest de la ville, comme le montrent des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux chinois. Les ouvriers fuient à mesure que le trou s'agrandit.

D'après les informations, l'effondrement n'a fait aucun blessé. Les médias rapportent que les immeubles d'habitation et les bureaux situés à proximité de la zone touchée ont été évacués.

Un journaliste de l'AFP a pu voir l'énorme gouffre le lendemain de la diffusion des vidéos. Depuis un centre commercial voisin, l'AFP a pu observer les contours d'un vaste cratère situé sur un chantier lié à la construction d'une nouvelle ligne de métro, dont l'emplacement correspond à celui visible dans les vidéos partagées massivement sur les réseaux sociaux. Toutefois, l'AFP précise qu'elle n'a pas pu confirmer l'authenticité de ces vidéos, certains outils de vérification laissant penser qu'elles pourraient avoir été créées ou modifiées à l'aide d'intelligence artificielle (IA).

L'érosion des sols comme potentielle cause

Des problèmes sont survenus dès mercredi sur le chantier. Selon un communiqué de l'entreprise de construction, une fuite d'eau s'est produite entre les stations de Qixin Lu et Xinjian Lu.

Un protocole d'urgence a été déclenché, tandis que des tentatives de réparation de la fuite ont été entreprises. Quelques heures plus tard, les autorités locales ont annoncé la fermeture partielle des routes dans le secteur concerné.

Le magazine économique chinois «Caixin» a rapporté les propos d’un expert selon lesquels la rupture d’une conduite d’eau située à proximité aurait pu affaiblir les fondations; l’érosion du sol qui en aurait résulté aurait ensuite provoqué l’effondrement.

L'incident a affecté la ligne Jiamin, actuellement en construction dans l'ouest de Shanghai, qui vise à relier les banlieues nord et sud. Après plus de six ans de travaux et un investissement de 37,1 milliards de yuans (environ 4,1 milliards de francs suisses), la mise en service de cette ligne est prévue pour fin 2028.