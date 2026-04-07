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Elections cruciales dimanche
JD Vance en Hongrie pour soutenir Viktor Orban, à cinq jour des législatives

Le vice-président américain JD Vance est arrivé en Hongrie mardi. Avec un objectif clair: soutenir Viktor Orban à cinq jours d'élections cruciales.
Publié: il y a 33 minutes
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Le vice-président américain JD Vance est arrivé en Hongrie mardi.
Photo: Getty Images

Le vice-président américain JD Vance est arrivé en Hongrie mardi pour apporter le soutien de Donald Trump à son allié, le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, avant la tenue dimanche d'élections législatives très disputées.

L'avion de JD Vance a atterri peu avant 11h, selon des images d'AFPTV le montrant descendant de l'appareil, et il a été accueilli par le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto.

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