Le vice-président américain JD Vance est arrivé en Hongrie mardi pour apporter le soutien de Donald Trump à son allié, le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, avant la tenue dimanche d'élections législatives très disputées.
L'avion de JD Vance a atterri peu avant 11h, selon des images d'AFPTV le montrant descendant de l'appareil, et il a été accueilli par le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto.
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