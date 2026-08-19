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Dix marins ont été arrêtés
L'Indonésie saisit 2,6 tonnes de méthamphétamine, un record

Les autorités indonésiennes ont saisi 2,6 tonnes de méthamphétamine liquide sur un navire tanzanien au large de Bengkalis. Dix marins birmans ont été arrêtés après cette saisie record annoncée mardi.
Publié: il y a 41 minutes
Des diplômés de l'Académie de police indonésienne à Jakarta, en Indonésie, le 22 juillet 2026. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Les autorités indonésiennes ont saisi 2,6 tonnes de méthamphétamine liquide à bord d'un navire battant pavillon tanzanien – l'une des plus grosse prises de drogue dans le pays – et arrêté dix personnes, a rapporté un responsable antidrogue.

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L'Agence nationale des stupéfiants (BNN) a indiqué dans un communiqué publié mardi soir qu'elle avait reçu des renseignements selon lesquels un navire en provenance du Sarawak, en Malaisie, et naviguant par la mer d'Andaman, pourrait transporter des stupéfiants vers l'Indonésie. Dans une opération conjointe avec les services des douanes, l'agence a intercepté le MV Rainmaker, qui naviguait sous un faux nom, lundi soir près de Bengkalis, dans la province de Riau.

«L'inspection du navire a permis de découvrir 2,6 tonnes de méthamphétamine, ou meth liquide, stockées dans huit fûts d'eau et une citerne», a déclaré le responsable de la BNN, Roy Hardi Siahaan. Des vérifications supplémentaires du navire à l'aide de chiens renifleurs ont également permis de découvrir plus de 1,5 million de cigarettes illégales, a indiqué l'agence.

Peine de mort pour les narcos

Dix membres d'équipage, tous birmans, ont été arrêtés. Le 8 août, les autorités indonésiennes avaient saisi 1,3 tonne de kétamine d'une valeur de 116,2 millions de dollars sur un navire battant pavillon tanzanien également.

L'an dernier, les autorités avaient annoncé la plus importante saisie de drogue jamais effectuée en Indonésie, avec l'interception de deux tonnes de crystal meth dissimulées à bord d'un bateau de pêche qui naviguait depuis la mer d'Andaman vers l'île de Batam. L'Indonésie a institué une des lois antidrogue les plus strictes au monde, notamment la peine de mort pour les trafiquants, mais elle maintient depuis plusieurs années un moratoire sur les exécutions.

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