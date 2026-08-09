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Après une longue traque
L'Indonésie saisit 1,3 tonne de kétamine sur un bateau

Un navire transportant 1,3 tonne de kétamine a été intercepté par la marine indonésienne. Huit membres d’équipage, originaires de Birmanie et Taïwan, sont en détention.
Publié: 09.08.2026 à 15:33 heures
Les autorités ont découvert 65 sacs remplis de kétamine.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités indonésiennes ont saisi 1,3 tonne de kétamine à bord d'un navire battant pavillon étranger, a annoncé dimanche le principal responsable antidrogue du pays. Estimée à une centaine de millions d'euros, la cargaison constitue l'une des plus importantes saisies de stupéfiants jamais réalisées dans l'archipel.

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Les autorités ont reçu en février des renseignements indiquant que le MV King Sun avait quitté l'est de la Thaïlande en direction de l'Indonésie avec une cargaison «suspecte», ce qui a mené à plusieurs mois de surveillance, a expliqué le chef de l'Agence nationale des stupéfiants, Suyudi Ario Seto. Un navire de guerre de la marine a intercepté le bateau jeudi à son entrée dans les eaux indonésiennes, a-t-il précisé.

«Le 7 août, l'équipe conjointe a découvert 65 sacs cachés à l'intérieur du navire. Après analyse, il est apparu qu'ils contenaient de la kétamine», a déclaré Suyudi Ario Seto lors d'une conférence de presse dimanche sur l'île indonésienne de Batam. La cargaison totale est estimée à 1,3 tonne, pour une valeur équivalente à 100,56 millions d'euros, a-t-il déclaré, ajoutant que les autorités fouillaient encore le bateau pour vérifier si elles pouvaient en trouver davantage.

Huit membres d'équipage arrêtés

L'agence de presse publique Antara a rapporté que le navire était enregistré sous pavillon tanzanien et qu'il avait été intercepté dans les eaux autour de la province des îles Riau, située près de Singapour.

Les huit membres d'équipage à bord du navire, sept Birmans et un Taïwanais, ont été placés en détention, a ajouté l'Agence nationale des stupéfiants. «Nous enquêtons toujours sur l'origine de la cargaison, le port de destination, qui en était l'expéditeur et le destinataire», a ajouté Suyudi Ario Seto.

L'Indonésie a institué une des lois antidrogue les plus strictes au monde, notamment la peine de mort pour les trafiquants. Cependant, elle maintient depuis plusieurs années un moratoire sur les exécutions.

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