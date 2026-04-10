DE
FR

Dans l'ombre du Pakistan
En coulisse, la Chine joue un rôle crucial au Moyen-Orient

La Chine, discrète mais clé, a convaincu l’Iran d’accepter un cessez-le-feu avec les Etats-Unis. Ce rôle crucial, en coulisses, relance l’espoir d’une paix durable au Moyen-Orient, malgré des tensions persistantes.
Publié: il y a 39 minutes
Téhéran aurait demandé à la Chine de se porter garant des négociations.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Pakistan a reçu des éloges – et suscité une certaine surprise – sur la scène internationale pour avoir arraché un cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran. Mais en coulisses, le rôle de la Chine a été tout aussi crucial, soulignent des experts et des sources diplomatiques.

A lire aussi
Des pourparlers entre le Liban et Israël la semaine prochaine à Washington
Dès la semaine prochaine
Des négociations Israël-Liban prévues à Washington
Donald Trump et «la stratégie du fou», une arme à double tranchant
Inspirée par Richard Nixon
«La stratégie du fou» de Donald Trump, une arme à double tranchant

Quelques heures avant l'annonce du cessez-le-feu, le président américain Donald Trump menaçait encore l'Iran d'anéantissement. «Les espoirs s'évanouissaient, mais la Chine est intervenue et a convaincu l'Iran d'accepter un cessez-le-feu préliminaire», a raconté une source officielle pakistanaise de haut niveau proche des négociations.

Le rôle central de Pékin

«Même si nos efforts ont joué un rôle central, nous ne parvenions pas à réaliser une percée, laquelle a finalement eu lieu quand Pékin a convaincu les Iraniens», a ajouté cette source, qui a requis l'anonymat pour pouvoir s'exprimer sur ce dossier diplomatique sensible. Ces propos font écho à ceux de Donald Trump qui a affirmé à l'AFP que la Chine avait joué un rôle clé pour amener l'Iran à la table des négociations.

Lors des pourparlers que le Pakistan se prépare à accueillir, Islamabad, qui entretient des liens historiques avec son voisin iranien, et dont les dirigeants ont des relations étroites avec Donald Trump, doit faciliter les échanges entre les deux parties. Mais, selon cette source et plusieurs experts et anciens responsables, même si le Pakistan met en place le cadre des pourparlers, la Chine est appelée à jouer un rôle central.

L'Iran veut un garant

«Il a été demandé à la Chine d'être garante. L'Iran veut un garant», a précisé la source diplomatique, selon qui la Chine est «la mieux placée» pour ce rôle. Toujours selon cette source, l'alternative aurait été la Russie qui, en pleine guerre en Ukraine, n'aurait jamais été acceptée par les Occidentaux, principalement l'Union européenne.

La Chine a des relations étroites à la fois avec Islamabad et Téhéran. Principal partenaire commercial de l'Iran sanctionné par les Occidentaux, elle a aussi lourdement investi dans des projets d'infrastructures au Pakistan.

«En tant que partenaires proches et voisins, le Pakistan et la Chine ont coordonné étroitement leurs efforts dès le premier jour pour mettre fin aux hostilités», a déclaré Mushahid Hussain Sayed, ancien sénateur pakistanais et président des commissions de défense et des affaires étrangères de la chambre haute.

«Le rôle de la Chine restera indispensable pour conclure tout accord de paix final en tant que garant ultime, vu que l'Iran ne fait pas confiance au duo Trump-Netanyahu», a-t-il ajouté.

La Chine a déclaré soutenir les efforts de médiation du Pakistan. Elle s'est, parallèlement, impliquée dans les tentatives de résolution du conflit entre le Pakistan et l'Afghanistan, en accueillant à Urumqi des représentants du gouvernement taliban afghan et des responsables pakistanais après plusieurs semaines de combats.

Pas au premier plan

La Chine a également, avec la Russie, opposé son veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la réouverture du détroit stratégique d'Ormuz, verrouillé par l'Iran depuis le début de la guerre. Une position probablement bien accueillie à Téhéran.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a eu 26 entretiens téléphoniques avec ses homologues des pays concernés, tandis que l'envoyé spécial de Pékin pour le Moyen-Orient «multipliait les allers-retours» dans la région dévastée par la guerre, a indiqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Mais la Chine a évité de se placer publiquement au premier plan des efforts de paix, et certains observateurs estiment que l'ampleur de son engagement formel reste incertaine. «Ils ont leur propres considérations, ils ne veulent pas être entraînés dans le conflit» publiquement, a estimé la seconde source diplomatique.

Un point de blocage majeur est le Liban, que le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et l'Iran souhaitent inclure dans le cessez-le-feu. Les Etats-Unis affirment qu'ils organiseront séparément à Washington des discussions entre responsables israéliens et libanais la semaine prochaine. «Les négociations sont très complexes, sensibles», a conclu la source, selon qui «toutes les parties devront consentir à des compromis et concessions douloureux».



Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus