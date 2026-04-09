Israël et le Liban doivent entamer des négociations la semaine prochaine à Washington autour d’un cessez-le-feu. Ces discussions interviennent après de nouvelles frappes et des appels à la retenue, dans un contexte régional toujours très tendu.

Des pourparlers entre le Liban et Israël la semaine prochaine à Washington

Des pourparlers entre le Liban et Israël la semaine prochaine à Washington

AFP Agence France-Presse

Des pourparlers entre Israël et le Liban auront lieu la semaine prochaine à Washington, ont confirmé jeudi auprès de l'AFP un responsable du département d'Etat et une source proche du dossier.

«Nous pouvons confirmer que le département d'Etat accueillera une réunion la semaine prochaine pour discuter des négociations de cessez-le-feu avec Israël et le Liban», a indiqué à l'AFP ce responsable sous couvert de l'anonymat. Selon plusieurs médias israéliens, l'ambassadeur d'Israël à Washington, Yechiel Leiter, devrait diriger les négociations pour la partie israélienne.

«Négociations directes»

Après un appel à la retenue de Donald Trump, le Premier ministre israélien a annoncé jeudi avoir ordonné à son cabinet d'engager des «négociations directes» avec le Liban, au lendemain de frappes meurtrières sur le pays voisin menaçant, selon la communauté internationale, la trêve conclue entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le ministère libanais de la Santé a indiqué jeudi que les vagues de frappes israéliennes menées la veille à travers le pays avaient tué plus de 300 personnes, portant à 1888 le bilan des morts de la campagne israélienne depuis le 2 mars. Des pourparlers menés par le vice-président américain JD Vance et l'Iran sont par ailleurs prévus à partir de ce weekend au Pakistan.