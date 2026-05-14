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Dans le sud de l'Angleterre
Trois nouveaux cas de méningite, dont un mortel

Trois jeunes à Reading, dans le sud de l'Angleterre, ont contracté la méningite, dont un cas mortel. Les autorités sanitaires britanniques enquêtent et ont confirmé un cas de méningocoque B.
Publié: il y a 51 minutes
Une épidémie de méningite avait déjà fait deux morts au Royaume-Uni en mars dernier.
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

Une jeune personne est décédée et deux autres sont actuellement prises en charge à la suite de méningites dans le sud de l'Angleterre, a indiqué jeudi soir l'agence britannique de sécurité sanitaire, l'UKHSA.

«Un des cas a été confirmé comme étant une méningite B et nous attendons les résultats d'analyses complémentaires», a indiqué l'agence, qui fait état, à ce stade, de trois cas d'infection de méningite à méningocoques chez «des jeunes» à Reading (sud-ouest). «L'une des personnes est décédée», a-t-elle ajouté dans son communiqué, sans préciser l'âge ni le sexe de la victime.

Selon l'agence de presse britannique PA , la victime fréquentait un établissement secondaire, le Henley College, situé à Henley-on-Thames, dans l'Oxfordshire (sud de l'Angleterre). Les deux autres personnes «reçoivent un traitement approprié» et des antibiotiques sont proposés aux personnes ayant été en contact avec les personnes infectées, détaille le communiqué.

Epidémie en mars

Le sud-est de l'Angleterre avait été touché en mars dernier par une épidémie de méningite à méningocoques qui avait fait deux morts. La plupart des cas étaient des cas de méningocoque B. Ils étaient liés à une boite de nuit, qui a fermé ses portes depuis. Un vaste programme de vaccination, concernant environ 5.000 étudiants, avait été lancé dans la foulée.

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Les infections à méningocoques, des bactéries, peuvent engendrer la mort en moins de 24 heures sans prise en charge rapide. Elles peuvent aussi laisser des séquelles plus ou moins lourdes. Forte fièvre, violents maux de tête, vomissements, raideur de la nuque, photosensibilité et taches rouges ou violacées (purpura) sont les principaux symptômes.

Au Royaume-Uni, les nourrissons sont vaccinés contre le méningocoque B depuis 2015, mais les générations nées avant cette date ne sont pas couvertes.

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