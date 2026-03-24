Plusieurs morts en Angleterre L'épidémie de méningite peut-elle toucher la Suisse?

Près de 10'000 personnes ont été vaccinées in extremis contre la méningite, au Royaume-Uni, alors qu'une épidémie a provoqué trente cas confirmés et deux décès. La Suisse risque-t-elle de vivre le même genre de scénario?