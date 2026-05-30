Près de 10'000 prisonniers bientôt libérés au Vietnam

Le Vietnam prévoit de libérer 9950 prisonniers en juin, marquant les élections législatives de mars. Parmi eux, 63 étrangers de diverses nationalités, selon le vice-ministre de la Sécurité publique, Le Van Tuyen.

AFP Agence France-Presse

Le Vietnam a annoncé samedi la libération prochaine de près de 10'000 prisonniers, dont des étrangers, dans le cadre d'une amnistie destinée à marquer notamment les récentes élections législatives. Ce pays communiste procède souvent à des mesures de grâce avant des événements importants.

Début juin, 9950 détenus seront libérés dans le cadre de l'amnistie de cette année, selon un document signé par le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président du pays To Lam. Cette mesure vise à marquer «le succès du Congrès du Parti communiste (organisé tous les cinq ans, ndlr) et des élections à l'Assemblée nationale», a déclaré samedi le vice-ministre de la Sécurité publique, Le Van Tuyen, lors d'une conférence de presse.

63 étrangers

En mars, le Vietnam a organisé des élections à l'Assemblée nationale, son principal organe législatif, qui sert principalement à ratifier les décisions du Parti communiste au pouvoir. Parmi les détenus qui seront libérés le mois prochain figurent 63 étrangers, dont 56 hommes et sept femmes «de différentes nationalités», a précisé Le Van Tuyen sans donner plus de détails.

L'an dernier, plus de 22'000 prisonniers avaient été libérés, un record sur une seule année, à l'occasion du 50e anniversaire de la chute de Saïgon et du 80e anniversaire national. Depuis 2009, environ 118'000 prisonniers ont bénéficié d'une libération anticipée.

Les prisonniers condamnés pour «tentative de renversement» du gouvernement ou pour «terrorisme» ne peuvent prétendre à une libération, conformément à la législation vietnamienne. Selon de précédents rapports du ministère de la Sécurité publique, plus de 190'000 personnes étaient incarcérées à travers le pays.