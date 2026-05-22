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«Pas besoin du Congrès!»
L'arche monumentale voulue par Donald Trump à Washington a été approuvée mais reste contestée

Une commission artistique remaniée par la Maison Blanche a validé à l’unanimité le projet d’arche géante voulu par Donald Trump à Washington. Haute de 76 mètres et ornée de statues dorées, l’œuvre reste contestée devant la justice.
Publié: il y a 59 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Trump affirme que cette arche sera la plus grande au monde et plus haute que l'Arc de Triomphe de Paris, qui mesure 50 mètres.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Une commission d'art où siègent des alliés du président américain Donald Trump a approuvé jeudi l'architecture de l'arche colossale que ce dernier veut faire construire à Washington, et qui fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires. La Commission des beaux-arts, dont le conseil d'administration a été limogé l'année dernière et entièrement remplacé par la Maison Blanche, a voté à l'unanimité pour la construction de l'arche de 76 mètres de haut, qui sera surmonté de grandes statues dorées représentant un ange et des aigles.

Cette arche, que Donald Trump espère construire à l'extérieur du cimetière national d'Arlington, en Virginie, est l'un des divers projets de construction menés par le milliardaire pour laisser son empreinte sur la capitale américaine. Le républicain affirme que cette arche sera la plus grande au monde et plus haute que l'Arc de Triomphe de Paris, qui mesure 50 mètres.

«On n'a pas besoin du Congrès»

Mais le projet, tout comme sa salle de bal au sein de la Maison Blanche, est largement critiqué, le président américain n'ayant pas demandé l'autorisation du Congrès, comme le veut la procédure. «On n'a pas besoin du Congrès», a assuré Donald Trump jeudi à la presse.

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Plusieurs groupes et associations, dont des anciens combattants de la guerre du Vietnam, ont lancé des poursuites judiciaires visant à faire annuler le projet, assurant que la construction viendrait obstruer la vue depuis le cimetière militaire d'Arlington. Des centaines de milliers d'anciens combattants sont enterrés dans ce site consacré.

La Commission des beaux-arts a été créée par le Congrès en 1910 et est constituée d'architectes et d'urbanistes. Elle conseille le gouvernement sur l'architecture et la préservation des bâtiments de Washington. Un autre groupe, également contrôlé par des alliés de Donald Trump, doit étudier le projet le 4 juin prochain.

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