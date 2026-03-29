Le cyclone Narelle a mis à l'arrêt des sites majeurs de GNL en Australie, perturbant l'approvisionnement mondial. Woodside Energy et Chevron n'ont pas encore repris pleinement leurs activités ce dimanche.

Un site majeur de production de gaz naturel reste à l'arrêt

Un site majeur de production de gaz naturel reste à l'arrêt

ATS Agence télégraphique suisse

Un des plus grands sites de production de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde reste à l’arrêt dimanche, deux jours après le passage d’un cyclone le long de la côte ouest de l’Australie. Le géant de l’énergie Woodside Energy a indiqué que les installations n’avaient pas encore repris leurs activités.

L'Australie est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de GNL et le principal fournisseur de gaz liquéfié aux pays d'Asie, qui subissent déjà de plein fouet les perturbations de l'approvisionnement en hydrocarbures provoquées par le blocage du détroit d'Ormuz imposé par l'Iran, en représailles aux attaques israélo-américaines. Les prix du GNL dans certains pays d'Asie ont ainsi plus que doublé depuis le début du conflit.

Des installations gazières perturbées par le cyclone

Le groupe australien Woodside Energy avait annoncé vendredi l'arrêt, après le passage au large des côtes d'Australie-Occidentale du cyclone tropical Narelle, de son usine de Karratha, qui traite le gaz provenant de l'une des plus importantes exploitations gazières offshore du monde. Le site reste à l'arrêt, a indiqué dimanche le groupe.

«Nous avons commencé à remobiliser nos employés sur certaines installations offshore et les procédures et le calendrier de redémarrage dépendront des inspections menées», a expliqué un porte-parole du groupe. «La production reprendra quand cela pourra être fait en toute sécurité», a-t-il ajouté.

Contacté dimanche par l'AFP, le géant Chevron n'avait pas répondu dans l'immédiat sur le niveau de production de ses sites australiens de GNL de Gorgon et Wheatstone, également affectés par des coupures jeudi après-midi après le passage du cyclone.

Foyers privés d'électricité

Ces deux sites fournissent à eux deux environ 5% du GNL mondial, selon le groupe. Chevron avait précisé vendredi que l'usine de Gorgon, la plus grande des deux, continuait de fonctionner, mais à capacité réduite.

Le cyclone tropical Narelle a fait souffler des vents allant jusqu'à 200 kilomètres à l'heure le long de l'Australie. Dimanche, plus de 1400 foyers restés privés d'électricité.