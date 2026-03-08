DE
FR

Grosses inondations en Australie
«Il y a des crocodiles absolument partout»

Le Territoire du Nord, en Australie, fait face à ses pires inondations depuis 1998. Plus de 1000 personnes évacuées et des crocodiles omniprésents inquiètent les autorités, qui appellent à la prudence.
Publié: il y a 31 minutes
1/2
Le Territoire du Nord de l'Australie est envahi de crocodiles après de fortes inondations. (illustration)
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La police du Territoire du Nord, en Australie, a mis en garde dimanche contre la présence de «crocodiles partout» à la suite d'importantes inondations, soulignant que plus d'un millier de personnes avaient été évacuées. Des hélicoptères et des avions ont été déployés dans les communautés situées dans des zones reculées en vue de procéder à ces évacuations.»La situation ne pourrait pas être pire», a déclaré aux journalistes le commandant de police Shaun Gill.

«Il y a des crocodiles partout»

Il a indiqué qu'«au moins» 90 foyers étaient privés d'électricité et a mis en garde les habitants contre la prolifération de crocodiles. «Il y a des crocodiles absolument partout. Ne vous baignez pas, s'il vous plaît. Le message est très clair», a-t-il affirmé.

Le Territoire du Nord a subi de fortes pluies pendant le week-end, la ville de Katherine connaissant ses pires inondations depuis 1998. La police a évacué plus d'un millier de personnes à travers le territoire samedi, déployant des hélicoptères et des avions dans les communautés situées dans des zones reculées.

A lire aussi
L'élévation du niveau des océans aurait été largement sous-estimée
De plusieurs mètres!
L'élévation du niveau des océans aurait été largement sous-estimée
Près de 300 communes françaises reconnues en état de catastrophe naturelle
Crues historiques
Près de 300 communes françaises reconnues en état de catastrophe naturelle

Plusieurs écoles resteront fermées lundi en raison des inondations, a annoncé la ministre en chef du Territoire du Nord, Lia Finocchiaro. Le vaste Territoire du Nord australien est l'une des régions les moins peuplées du pays et est fréquemment touché par des conditions météorologiques extrêmes. Les chercheurs ont averti à plusieurs reprises que le changement climatique amplifie le risque de catastrophes naturelles telles que les feux de brousse, les inondations et les cyclones.

Découvrez nos contenus sponsorisés
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Articles les plus lus
    Articles les plus lus