La tragédie de Crans-Montana avait plongé les relations entre Rome et Berne dans un hiver diplomatique. Aujourd’hui, un véritable printemps semble renaître.

Raphael Rauch

Après trois mois de glaciation diplomatique, un dégel s'annonce entre Rome et Berne: une source diplomatique a confirmé à Blick que l'ambassadeur italien de Suisse, Gian Lorenzo Cornado, reviendra à Berne début avril. Le fonctionnaire devrait assister à une cérémonie commémorative le 1er avril, trois mois après la tragédie de Nouvel an qui a frappé Crans-Montana.

Ce retour marque la fin de tensions diplomatiques entre l'Italie et la Suisse. Mais selon plusieurs sources, la collaboration entre les ministères des deux pays fonctionne en réalité bien mieux que ne le laissaient entendre les déclarations publiques. Une deuxième rencontre entre les enquêteurs s'est tenue cette semaine à Sion. Contrairement à certains signaux politiques contraires en provenance de Rome, la justice italienne se dit satisfaite de cet échange. Si la formation d'une équipe d’enquête commune avait été réclamée avec insistance par la sphère politique italienne, elle n’a en réalité été ni souhaitée, ni formellement demandée par la justice.

La rhétorique acerbe de Rome perd ainsi du terrain. La Première ministre Giorgia Meloni a essuyé un échec avec sa réforme judiciaire controversée. Après cette défaite électorale, elle n'a plus besoin de Crans-Montana pour marquer des points en politique intérieure. Par ailleurs, l'ambassadeur Gian Lorenzo Cornado ne restera à Berne que jusqu'à l'été. «S'il ne revenait pas maintenant, un retour n'aurait plus aucun sens», estime un diplomate.

Signe positif

Le rapatriement de Gian Lorenzo Cornado à Rome avait déclenché une importante polémique. Alors que certains partageaient les critiques de Giorgia Meloni sur l'impartialité de la justice valaisanne dans le dossier de Crans-Montana, le conseiller national PLR Alex Farinelli estimait que la démarche du gouvernement italien était inacceptable. Il avait ironisé sur le fait que l'ambassadeur italien pouvait rester à Rome pour manger des pâtes all'amatriciana. Avec le retour de l'ambassadeur, la situation entre Rome et Berne devrait enfin se détendre.

Gian Lorenzo Cornado a confirmé à Blick que la rencontre cette semaine entre les ministères publics romain et valaisan s'était déroulée de façon positive. Il dit attendre la décision du gouvernement italien sur son retour à Berne.

Même son de cloche du côté du Département des affaires étrangères (DFAE). «Le conseiller fédéral Ignazio Cassis est en échange permanent avec son collègue italien Antonio Tajani», déclare le porte-parole du DFAE, Michael Steiner. «Le conseiller fédéral Cassis se réjouirait que l'ambassadeur Cornado revienne bientôt à Berne.»